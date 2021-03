Американцы сняли потрясающие видео с "НЛО" в ночном небе: выяснилось, что это было

В пятницу, 26 марта, ночью жители северо-западной части США наблюдали в небе завораживающую картину: множество ярких болидов на огромной скорости пронизывали ночное небо.

Отснятыми видео они активно делились в соцсетях, недоумеваю при этом, что это за явление и одновременно восторгаясь наблюдаемой картиной.

"ВЫ ВИДЕЛИ ЭТО? Я никогда в жизни не видела чего-то настолько невероятного. Я в восторге. Только что случилось в Портленде минут 10 назад", - написала американская журналистка Женевьева Реом (Genevieve Reaume) в своем аккаунте в Twitter и поделилась видео.

DID YOU SEE THIS? I have never in my life seen something so incredible. I am in awe. Just happened over Portland about 10 minutes ago. #LiveOnK2 pic.twitter.com/L9wLEXBrcW

— Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021