Американцы сняли потрясающие видео с "НЛО" в ночном небе: выяснилось, что это было

В пятницу, 26 марта, ночью жители северо-западной части США наблюдали в небе завораживающую картину: множество ярких болидов на огромной скорости пронизывали ночное небо.

Отснятыми видео они активно делились в соцсетях, недоумеваю при этом, что это за явление и одновременно восторгаясь наблюдаемой картиной.

"ВЫ ВИДЕЛИ ЭТО? Я никогда в жизни не видела чего-то настолько невероятного. Я в восторге. Только что случилось в Портленде минут 10 назад", - написала американская журналистка Женевьева Реом (Genevieve Reaume) в своем аккаунте в Twitter и поделилась видео.

DID YOU SEE THIS? I have never in my life seen something so incredible. I am in awe. Just happened over Portland about 10 minutes ago. #LiveOnK2 pic.twitter.com/L9wLEXBrcW — Genevieve Reaume (@GenevieveReaume) March 26, 2021

"Эммм ... только что поймал это, пролетающее над моим домом на юго-западе Портленда", - написал в Twitter Винс ЛаВеккья (Vince LaVecchia), публикуя соответствующие видео.

Ummm... just caught this flying over my home in SW Portland. pic.twitter.com/CvQJwvWsyj — Vince LaVecchia (@vincelavecchia) March 26, 2021

Подборку впечатляющих кадров сгорающих в адмосфере фрагментов ракеты опубликовал и Telegram-канал "Mash".

Вместе с тем, интрига касательно происхождения огненных болидов в небе сохранялась не долго.

Так, американский астроном Джонатан МакДауэлл (Jonathan McDowell), работающий в Центре астрофизики (Center for Astrophysics), пояснил, что люди имели возможность наблюдать сгорание в атмосфере планеты второй ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

"Вторая ступень Falcon 9 после запуска Starlink 4 марта не смогла (штатно – ред.) уйти с орбиты и теперь возвращается после 22 дней нахождения на орбите. Ее возвращение наблюдалось в районе Сиэтла примерно в 04:00 UTC (Coordinated Universal Time – ред.) 26 марта (06.00 по Киеву – ред.)", - написал МакДауэлл в своем аккаунте в Twitter и опубликовал карту с траекторией падения ступени ракеты.

Как сообщалось, 4 марта компания SpaceX потерпела очередную неудачу, но лишь отчасти, поскольку прототип их корабля Starship SN10 успел приземлиться, прежде чем взорвался.