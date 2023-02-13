Пентагон не исключает версии о пришельцах. Что же сбили в небе над США

Военные не понимают, что удерживало в воздухе объекты

Американские истребители за последние 8 дней сбили в небе над США четыре летучих шара, что является беспрецедентным количеством для мирного времени. К удивлению, это не всегда были шары — а именно летучие объекты: цилиндр-дирижабль и восьмиугольник со струнами.

Последние разы о причастности Китая говорили меньше. Военные США знали об объектах так мало, что не исключали даже версию с пришельцами.

Что и где сбили (хронология)

Карта сбитых над США и Канадой НЛО

В конце января шар-разведчик из Китая несколько дней дрейфовал над США. 4 февраля его сбили истребители на побережье Южной Каролины, это транслировали онлайн:

Шар весил больше тонны, имел гондолу размером в три автобуса, несколько антенн и солнечные панели. Там были обнаружены средства наблюдения.

Далее, в пятницу, 10 февраля, на севере Аляски сбивают еще один объект без двигателей или систем управления на высоте 12 тыс. метров.

на севере сбивают еще один объект без двигателей или систем управления на высоте 12 тыс. метров. В субботу, 11 февраля, в воздушном пространстве Канады над Юконом, истребитель сбил в прямом смысле НЛО (неизвестный летучий объект), потому что малый цилиндрический объект не смогли идентифицировать.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал приказ сбить НЛО над Юконом

В воскресенье, 12 февраля, американский истребитель F-16 сбивает четвертый объект вблизи озера Гурон, летевшего на высоте примерно 6 тыс. м в воздушном пространстве США. Этот загадочный объект описывают как восьмиугольную конструкцию со свисающими струнами или нитями.

Версия об НЛО

Шары, подобные первому, уже без проблем пролетали над США: по меньшей мере три при Дональде Трампе, и один во время президентства Байдена.

Но Пентагон отмечает сильную разницу между первым воздушным шаром из Китая и тремя загадочными объектами, сбитыми в эти выходные. Военные не понимают о них ничего: ни как они содержались в воздухе, ни откуда они взялись.

Американский генерал Глен Ван Херк

На брифинге в Пентагоне глава NORAD (командование воздушно-космической обороны Северной Америки) генерал Глен Ван Херк заявил, что версию об НЛО и пришельцах тоже не исключают.

"На данный момент мы продолжаем оценивать каждую угрозу или потенциальную угрозу, неизвестную, приближающуюся к Северной Америке, пытаясь ее идентифицировать", — сказал Ван Херк.

Другой представитель обороны США, пожелавший остаться анонимным, сказал, что военные не видели никаких доказательств того, что любой из объектов, о которых идет речь, был внеземного происхождения, передает Reuters.

Обломки первого шара уже нашли, поиски остатков трех объектов продолжаются. Также известно, что объект, обнаруженный в воскресенье, имел потенциальные возможности наблюдения.

Китай тоже видел у себя шары

В китайском МИДе на сбитие первого аэростата (4 февраля) ответили США достаточно резко — Пекин выразил протест, назвав его заблудившимся гражданским беспилотным аэростатом.

Далее Китай заявил, что тоже постоянно видит в своем небе американские шары-шпионки. Мол, аэростаты США более 10 раз незаконно пролетали в воздушном пространстве КНР с 1 января 2022 г., передает South China Morning Post.

Обвинение Китая (правда, без доказательств) появилось менее чем через день после заявления, что Пекин готовится сбить неузнаваемый летящий у его восточного побережья у ядерной базы объект.

Объект был обнаружен в воскресенье над водами возле Жичжао, портового города на севере Китая в провинции Шаньдун близ Бохайского моря, и местные власти заявили, что готовы его сбить.

Программа шпионских шаров

Американские военные намекали, что целями, скорее всего, были воздушные шары наблюдения. США работают над тем, чтобы оценить, насколько широка китайская программа разведывательных воздушных шаров.

Высотный воздушный шар

В последние годы воздушные шары несколько раз использовались над воздушным пространством США, летая на высоте 100 км, из-за чего их трудно увидеть на радаре.

Военные США называют их "высотными воздушными шарами" — HAB (High Altitude Balloons). Недавно Пентагон проинформировал Конгресс, заявив, что за HAB наблюдают самолеты U2.

Конгрессмен Майкл Маккол, глава комитета Палаты представителей иностранных дел, утверждал, что воздушные шары пытались получить информацию о местах запуска межконтинентальных баллистических ракет США — ядерного сдерживания Америки.

Сегодня к дискуссии присоединился Тайвань — на острове в последние годы тоже наблюдали десятки полетов китайских военных воздушных шаров в своем воздушном пространстве, передает The Financial Times. Издание предполагает, что этот факт усугубляет беспокойство о подготовке Пекином к нападению.

"Они приходят очень часто, в последний раз всего несколько недель назад", — сказал высокопоставленный тайваньский чиновник. Однако эти шары сделаны из другого материала и летают ниже (20 тыс. футов).

Другое лицо, проинформированное об этом, сказало, что такие вторжения шаров происходят в среднем раз в месяц. Другие страны региона, включая Японию и Филиппины, наблюдали прохождение воздушных шаров в свое воздушное пространство, но их правительства предоставили мало деталей.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США уже возникала тема НЛО. Пентагон расследовал случаи загадочных объектов с необычными лётными характеристиками.

В отчете за июнь 2021 144 находки, обнаруженные с 2004 по 2021 год, фигурировали под термином "неизвестные воздушные явления". Отчет об НЛО подготовили по запросу Конгресса США после того, как американские военные сообщили о многочисленных беспорядочно движущихся в небе объектах.

Уже в этом году Пентагон обнародовал информацию, что в небе над США зафиксировали около двухсот неизвестных летающих объектов за прошлый 2022 год. Пентагон говорит, что не нашел доказательств, указывающих на посещение Земли умными инопланетянами.