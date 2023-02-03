Загадочный шар над США взбудоражил американцев: китайцы все объяснили (фото, видео)

Пекин сожалеет об инциденте

В Министерстве иностранных дел Китая объяснили появление высотного аэростата наблюдения, который пару дней назад заметили в небе над континентальной частью США.

Согласно заявлениям, замеченный над территорией Штатов аэростат действительно был действительно из Китая. Это гражданский аппарат, который используется для научных исследований. Причиной таких обстоятельств стало его отклонение от положенного курса из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщает ABC News.

"Китай сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США", — отметили в Министерстве.

Скриншот из видео

Кроме того было отмечено, что Китай постарается урегулировать сложившуюся ситуацию.

"Китай продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами", – добавили в МИД.

В то же время, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, который планировал встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином, принял решение перенести запланированный на ближайшие дни визит в Китай из-за инцидента с аэростатом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в большом интервью для ВВС Украины глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, что не так с позицией Китая и Индии относительно войны в Украине.