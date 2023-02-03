Загадкова куля над США розбурхала американців: китайці все пояснили (фото, відео)

Пекін шкодує про інцидент

У Міністерстві закордонних справ Китаю пояснили появу висотного аеростата спостереження, який кілька днів тому помітили у небі над континентальною частиною США.

Згідно з заявами, помічений над територією Штатів аеростат справді був з Китаю. Це громадський апарат, який використовується для наукових досліджень. Причиною таких обставин стало його відхилення від курсу через сильні пориви вітру. Про це повідомляє ABC News.

"Китай шкодує, що аеростат через обставини непереборної сили помилково опинився над територією США", — зазначили у Міністерстві.

Скріншот із відео

Крім того, було відзначено, що Китай постарається врегулювати ситуацію, що склалася.

"Китай продовжить підтримувати контакти зі США, щоб належним чином врегулювати цей інцидент, викликаний форс-мажорними обставинами", — додали в МЗС.

Водночас держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який планував зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном, вирішив перенести запланований на найближчий день візит до Китаю через інцидент з аеростатом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у великому інтерв’ю для ВВС України глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що не так із позицією Китаю та Індії щодо війни в Україні.