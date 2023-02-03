"Складні країни": Кулеба пояснив, що у нас не так з Китаєм та Індією

МЗС працює над пошуком найкращих шляхів співпраці із азійськими партнерами, адже на них сильно впливає росія

Допоки між Китаєм та США назріває черговий шпигунський скандал, Україна шукає можливості поліпшити дипломатичні відносини із офіційним Пекіном. Також у МЗС працюють над діалогом із урядами Індії та Бразилії, але поки що в цих країнах відсутні українські посли. Міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба стверджує, що ці державі вельми непрості через низку факторів, тому обрати найбільш підходящого кандидата для ведення ефективної співпраці — дуже важко.

Детальніше про це він пояснив в інтерв'ю BBC Україна. За словами очільника МЗС, процес пошуку майбутніх послів уже запущений. Деякі кандидати самі відмовлялися від запропонованої посади, когось — доводилося відмітати власноруч.

У Китаї, наприклад, посла України немає останні два роки. Кулеба говорить, що сам невдоволений цим фактом, але "так склалися обставини". При цьому він розуміє, що Китай наразі — один із вельми важливих елементів у дипломатичних стосунках з точки зору війни з рф. При цьому країна займає свою "особливу позицію", аби забезпечити повне задоволення власних інтересів.

"Працюємо над тим, щоб позиція Китаю дрейфувала в бік більш проукраїнський", — стверджує Кулеба.

Як з'ясувалося, телефонних розмов між лідером КНР Сі Цзіньпіном та українським президентом Володимиром Зеленським після вторгення росії не було. Вони вели листування, однак основний діалог ведеться між очільниками міністерств внутрішніх справ. При цьому Кулеба сподівається, що ситуація надалі покращуватиметься, особливо з точки зору певних кроків, які робить США.

"Ми бачимо динаміку у китайсько-американських відносинах, — говорить міністр. — Була дуже важлива зустріч між Байденом і Сі Цзіньпіном, зараз готується дуже важливий візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю, я наразі не бачу передумов, щоб позиція Китаю почала схилятися в більш російський бік".

З Індією, як не дивно, ситуація трохи важча. Поки у Дмитра Кулеби навіть немає кандидата на пост посла. Тому комунікацію доводиться вибудовувати двома способами: і через МЗС, і завдяки розмовам президентів. За його словами, розмови йдуть "непрості", адже загалом у Нью-Делі позитивно налаштовані щодо України, але є питання нафти. Його Кулеба називає "найбільшим подразником" у відносинах наших країн.

"Що стосується зброї, то Індія має дуже багато того, що потрібно Україні, але при цьому займає стриману позицію. Що стосується співробітництва з росією, то нафту вони купують, навчання проводять, але окремі дуже серйозні стратегічні проєкти в сфері закупівлі російських озброєнь і спільного виробництва російських озброєнь згортаються", — додав дипломат, підкреслюючи, що поки Індія "балансує" між воюючими країнами.

Однак у МЗС налаштовані зробити все, аби "перетягти" всі країни на правильний бік історії. При цьому мова не лише про азійський регіон, а й про Європу, зокрема Болгарію. Як відомо, до цієї країни Київ не так давно призначив нового посла. Однак кандидатура Олесі Ілащук, яка раніше позиціонувала себе як сексологиня, не надто влаштувала суспільство.

"Телеграф" писав, як МЗС пояснило подібне рішення, а також опублікував позицію Дмитра Кулеби, який пояснив, чому жінка поки залишиться на своїй посаді.