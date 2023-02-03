Кулеба дав зрозуміти, що звільняти посла в Болгарії (ту саму сексологиню) ніхто не буде. Принаймні зараз

Найголовнішим у дипломатичній роботі міністр вважає досягнений результат

Скандал із призначенням на посаду посла України в Болгарії Олесі Іващук, яка не мала раніше досвіду в дипломатії, а позиціонувала себе як сексологиню, наробив немало шуму. І хоча жінка досі не відправилася за кордон на місце безпосередньої роботи, звільняти її наразі ніхто не збирається. Очільник МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що проводив із Іващук співбесіду, а також пояснив, чому вона лишається виконувати свої обов'язки.

Детальніше про це він розповів у інтерв'ю BBC Україна. За його словами, кандидатуру Олесі Іващук, попри наявність подібних версій, запропонував міністерству не голова ОП Андрій Єрмак. При цьому початкового представника нинішньої дипломатки міністр не назвав.

"З нею була проведена співбесіда, — говорить Кулеба. — Але ще раз наголошую, що все це не має значення, а має значення тільки результат. Не буде результату, людина буде звільнена".

Олеся Іващук

Глава МЗС говорить, що у разі, якщо його не влаштує робота Іващук, то "ніхто не зупинить" його від підписання подання про звільнення. При цьому, підкреслює дипломат, це стосується не лише посади посла у Болгарії, а і представника України в будь-якій іншій державі світу.

Також Кулеба підкреслив, що будь-яка зовнішня робота із партнерами залежить, насамперед, від командного результату та докладених зусиль. Попри те, що росіяни роблять усе можливе, аби їхнє слово у Болгарії було останнім, МЗС України максимально протидіє цьому. На думку міністра, поки наша дипломатія перемагає російську.

Нагадаємо, що після розголосу, якого набрав кейс із призначенням Олесі Іващук на високу посаду, Міністерству зовнішніх справ довелося пояснювати своє рішення. У відомстві зазначили, що надання переваги людям без попереднього дипломатичного досвіду є звичною практикою у цій роботі. Головне, аби зрештою кандидат підтвердив довіру, кредит якої йому початково надали.