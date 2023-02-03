Кулеба дал понять, что увольнять посла в Болгарии (ту самую сексологиню) никто не будет. По крайней мере, сейчас

Главным в дипломатической работе министр считает достигнутый результат

Скандал с назначением на должность посла Украины в Болгарии Олеси Иващук, не имевшей ранее опыта в дипломатии, а позиционировавшей себя как сексологиню, наделал немало шума. И хотя женщина до сих пор не отправилась за границу на место непосредственной работы, увольнять ее пока никто не собирается. Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что проводил с Иващук собеседование, а также объяснил, почему она остается выполнять свои обязанности.

Подробнее об этом он рассказал в интервью BBC Украина. По его словам, кандидатуру Олеси Иващук, несмотря на наличие подобных версий, предложил министерству не глава ОП Андрей Ермак. При этом начального представителя нынешней дипломатки министр не назвал.

"С ней было проведено собеседование, — говорит Кулеба. — Но еще раз подчеркиваю, что все это не имеет значения, а имеет значение только результат. Не будет результата, человек будет уволен".

Олеся Иващук

Глава МИД говорит, что в случае, если его не устроит работа Иващук, "никто не остановит" его от подписания представления об увольнении. При этом, подчеркивает дипломат, это касается не только поста посла в Болгарии, но и представителя Украины в любом другом государстве мира.

Также Кулеба подчеркнул, что любая внешняя работа с партнерами зависит прежде всего от командного результата и приложенных усилий. Несмотря на то, что россияне делают все возможное, чтобы их слово в Болгарии было последним, МИД Украины максимально противодействует этому. По мнению министра, пока наша дипломатия побеждает российскую.

Напомним, что после огласки, которую набрал кейс с назначением Олеси Иващук на высокий пост, Министерству внешних дел пришлось объяснять свое решение. В ведомстве отметили, что предпочтение людям без предварительного дипломатического опыта является привычной практикой в этой работе. Главное, чтобы по итогу кандидат подтвердил доверие, кредит которого ему изначально предоставили.