"Сложные страны": Кулеба объяснил, что у нас не так с Китаем и Индией

МИД работает над поиском лучших путей сотрудничества с азиатскими партнерами, ведь на них сильно влияет Россия

Пока между Китаем и США назревает очередной шпионский скандал, Украина ищет возможности улучшить дипломатические отношения с официальным Пекином. Также в МИДе работают над диалогом с правительствами Индии и Бразилии, но пока в этих странах отсутствуют украинские послы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что эти государства весьма непросты из-за ряда факторов, поэтому выбрать наиболее подходящего кандидата для ведения эффективного сотрудничества очень трудно.

Подробнее об этом он объяснил в интервью BBC Украина. По словам главы МИД, процесс поиска будущих послов уже запущен. Некоторые кандидаты сами отказывались от предложенной должности, кого-то же приходилось отметать собственноручно.

В Китае, например, посла Украины нет в последние два года. Кулеба говорит, что сам недоволен этим фактом, но "так сложились обстоятельства". При этом он понимает, что Китай сейчас — один из важнейших элементов в дипломатических отношениях с точки зрения войны с рф. При этом страна занимает свою "особую позицию", чтобы обеспечить полное удовлетворение собственных интересов.

"Работаем над тем, чтобы позиция Китая дрейфовала в сторону более проукраинскую", — утверждает Кулеба.

Как выяснилось, телефонных разговоров между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским после вторжения россии не было. Они вели переписку, однако основной диалог ведется между руководителями министерств внутренних дел. При этом Кулеба надеется, что ситуация в дальнейшем будет улучшаться, особенно с точки зрения определенных шагов, предпринимаемых США.

"Мы видим динамику в китайско-американских отношениях, — говорит министр. — Была очень важная встреча между Байденом и Си Цзиньпином, сейчас готовится очень важный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, я пока не вижу предпосылок, чтобы позиция Китая начала склоняться в более российскую сторону".

С Индией, как ни странно, ситуация несколько тяжелее. Пока у Дмитрия Кулебы даже нет кандидата на пост посла. Поэтому коммуникацию приходится выстраивать двумя способами: и через МИД, и посредством разговоров президентов. По его словам, разговоры идут "непростые", ведь в целом в Нью-Дели положительно настроены по отношению к Украине, но есть вопросы нефти. Его Кулеба называет "величайшим раздражителем" в отношениях наших стран.

"Что касается оружия, то у Индии очень много того, что нужно Украине, но при этом она занимает сдержанную позицию. Что касается сотрудничества с россией, то нефть они покупают, обучение проводят, но отдельные очень серьезные стратегические проекты в сфере закупки российских вооружений и общего производства российских вооружений сворачиваются", — добавил дипломат, подчеркивая, что пока Индия "балансирует" между воюющими странами.

Однако в МИДе настроены сделать все, чтобы "перетащить" все страны на правильную сторону истории. При этом речь не только об Азиатском регионе, но и о Европе, в частности, Болгарии. Как известно, в эту страну Киев не так давно назначил нового посла. Однако кандидатура Олеси Илащук, ранее позиционировавшей себя как сексолог, не слишком устроила общество.

"Телеграф" писал, как МИД объяснил подобное решение, а также опубликовал позицию Дмитрия Кулебы, объяснившего, почему эта женщина пока останется на своем посту.