Отчет властей США о сотнях НЛО: многие из них совершают "высокоразвитые маневры"

Всего с 2021 года объекты видели около 500 раз

После того как Пентагон обнародовал информацию о том, что в 2022 году над территорией США было обнаружено около 200 неопознанных летающих объектов, разведка раскрыла дополнительные детали.

Как сообщает Politico со ссылкой на отчет Агентства национальной безопасности, всего по состоянию на август прошлого года было собрана информация о 510 "неопознанных воздушных явлениях", в охраняемом воздушном пространстве или вблизи важных объектов. Данные о 366 из них фиксировались с 2021 года.

Большая часть из них демонстрировала "непримечательные характеристики", но еще часть "выполняла высокоразвитые маневры". 26 из них описали позже, как БПЛА, а 163 распознали, как воздушные шары.

Вместе с тем 6 из них получили характеристику, как "хаотичные объекты".

В отчете приводится мало подробностей, однако сообщается, что ни один американский самолет с НЛО не сталкивался, а наблюдение за ними не причиняло неблагоприятных последствий.

Данный отчет является сборкой незасекреченных данных, полная версия была передана в Конгресс.

"Мы не видели ничего, что могло бы заставить нас поверить в то, что какие-либо из объектов, которые мы видели, имеют инопланетное происхождение", — заявил журналистам замминистра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри.

Стоит отметить, что в июле 2023 года подобный отчет также обнародует аэрокосмическое агентство NASA.

Как сообщалось ранее, компания Илона Маска SpaceX обязалась уменьшить яркость спутников Starlink, чтобы не мешать работе наземных обсерваторий. Таким образом в небе станет меньше странных светящихся объектов, поскольку теперь их нельзя будет увидеть невооруженным глазом.