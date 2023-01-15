Спутники Starlink станут "невидимками": подробности от Маска

SpaceX снизит яркость спутников Starlink из-за жалоб астрономов

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX решила снизить яркость группировок своих спутников Starlink, так что теперь их нельзя будет увидеть невооруженным взглядом.

Как информирует SpaceNews, соответствующее решение было принято из-за того, что сообщество астрономов выступило против массового разворачивания спутников, поскольку они мешают наземным обсерваториям изучать космос.

Отмечается, что SpaceX достигла соглашения с Национальным научным фондом (NSF), который управляет несколькими обсерваториями в США, относительно координации действий.

Таким образом компания Маска обязалась продолжить работу по уменьшению яркости своих спутников до уровня не выше 7-й звездной величины. То есть спутники Starlink можно будет увидеть через специальную аппаратуру, но они станут незаметными для невооруженного глаза.

Стоит отметить, что снижение яркости спутников произошло перед тем, как национальный регулятор одобрил выведение на орбиту части новой группировки Starlink в количестве 7,5 тысячи спутников. В настоящее время на орбите находится 3,5 тысячи аппаратов этой сети.

Как сообщалось ранее, SpaceX готовится к запуску на околоземную орбиту корабля-гиганта Starship, которым планируют доставлять грузы и людей на Луну и Марс.