Ждать осталось недолго: в SpaceX готовятся к первому запуску гигантской ракеты Starship

Запуск может состояться в ближайший месяц-два

Компания SpaceX готовится к первому орбитальному испытанию корабля Starship, которым планируют доставлять людей и грузы на Луну и Марс.

Как проинформировал генеральный директор компании, американский миллиардер Илон Маск, есть большие шансы, что запуск состоится в конце февраля.

"У нас есть реальные шансы на конец февраля. Попытка запуска в марте выглядит очень вероятной", — написал он.

Запуск миссии готовится на площадке компании Starbase на юге Техаса, вероятно для нее будет использован прототип первой ступени Super Heavy с названием Booster 7, а также сам корабль Ship 24 Starship.

Стоит отметить, что и Super Heavy и Starship предназначены для повторного использования.

Напомним, прототип корабля Starship совершил полёт в пределах атмосферы Земли и совершил посадку 5 мая 2021 года. Это был последний раз, когда этот корабль поднимался в воздух и в первый раз, когда летные испытания завершились успехом.

При этом компании пришлось приложить немало усилий, чтобы пройти экологический контроль. На это SpaceX понадобилось несколько месяцев.

Starship на сегодняшний день является самым крупным кораблем, который планируют запустить в космос. Его длина составляет 50 метров, а с первой ступенью она достигает 120 метров.

Напомним, в начале января SpaceX вывела на орбиту первый украинский частный спутник PolyITAN-HP-30.