Авария на российском "Союзе": в NASA придумали, как спасти астронавтов, застрявших на МКС

Российский корабль получил повреждения обшивки

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) обратилось к компании SpaceX за помощью, чтобы спасти экипаж корабля "Союз", который сейчас находится на МКС.

Как информирует Reuters, в состав экипажа входит один американец и два россиянина, которые прибыли на космическую станцию еще в сентябре для выполнения шестимесячной миссии.

Отмечается, что 14 декабря стало известно о том, что корабль "Союз" получил повреждение обшивки из-за чего произошла утечка охлаждающей жидкости. Это привело к тому, что температура на корабле поднималась до 50 градусов.

Для того чтобы не допускать перегрева, экипажу приходится держать люк на станцию открытым.

В настоящее время к МКС пристыкован еще один корабль — Crew Dragon, принадлежащий компании SpaceX. На нем на станцию прибыло еще четыре астронавта.

Идея NASA заключается в том, чтобы с его помощью отправить экипаж "Союза" на Землю, однако проблемой является то, что на корабле всего четыре места.

При этом способы вернуть экипаж ищут и в Роскосмосе, там предположили, что забрать астронавтов сможет следующий "Союз", который будет отправлен лишь в феврале.

Пока неизвестно, что стало причиной повреждения корабля, но основные версии сводятся к столкновению с метеоритом или заводском браке.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что "российский Starlink" потерпел фиаско. Спутники не могут запустить из-за нехватки топлива.