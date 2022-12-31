Аварія на російському "Союзі": у NASA придумали, як врятувати астронавтів, що застрягли на МКС

Російський корабель отримав пошкодження обшивки

Американське аерокосмічне агентство (NASA) звернулося до компанії SpaceX за допомогою, щоб врятувати екіпаж корабля "Союз", який зараз перебуває на МКС.

Як інформує Reuters, до складу екіпажу входить один американець і два росіяни, які прибули на космічну станцію ще у вересні для виконання шестимісячної місії.

Зазначається, що 14 грудня стало відомо про те, що корабель "Союз" отримав пошкодження обшивки, через що стався витік охолоджувальної рідини. Це спричинило те, що температура на кораблі піднімалася до 50 градусів.

Щоб не допускати перегріву, екіпажу доводиться тримати люк на станцію відкритим.

В цей час до МКС пристиковано ще один корабель — Crew Dragon, що належить компанії SpaceX. На ньому на станцію прибуло ще чотири астронавти.

Ідея NASA полягає в тому, щоб з його допомогою відправити екіпаж "Союзу" на Землю, проте проблемою є те, що на кораблі лише чотири місця.

При цьому способи повернути екіпаж шукають і в Роскосмосі, припустили, що забрати астронавтів зможе наступний "Союз", який буде відправлений лише в лютому.

Поки невідомо, що спричинило пошкодження корабля, але основні версії зводяться до зіткнення з метеоритом чи заводського браку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що "російський Starlink" зазнав фіаско. Супутники не можуть запустити через брак палива.