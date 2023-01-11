Чекати залишилося недовго: у SpaceX готуються до першого запуску гігантської ракети Starship

Запуск може відбутися найближчого місяця-два

Компанія SpaceX готується до першого орбітального випробування корабля Starship, яким планують доставляти людей та вантажі на Місяць та Марс.

Як поінформував генеральний директор компанії, американський мільярдер Ілон Маск є великі шанси, що запуск відбудеться наприкінці лютого.

"У нас є реальні шанси на кінець лютого. Спроба запуску у березні виглядає дуже імовірною", — написав він.

Запуск місії готується на майданчику компанії Starbase на півдні Техасу, ймовірно, для неї буде використаний прототип першого ступеня Super Heavy з назвою Booster 7, а також сам корабель Ship 24 Starship.

Варто відзначити, що і Super Heavy та Starship призначені для повторного використання.

Нагадаємо, прототип корабля Starship здійснив політ у межах атмосфери Землі та здійснив посадку 5 травня 2021 року. Це був останній раз, коли цей корабель піднімався у повітря і вперше, коли льотні випробування завершилися успіхом.

При цьому компанії довелося докласти чимало зусиль, щоби пройти екологічний контроль. На це SpaceX знадобилося кілька місяців.

Starship на сьогодні є найбільшим кораблем, який планують запустити до космосу. Його довжина становить 50 метрів, а з першим щаблем вона сягає 120 метрів.

Нагадаємо, що на початку січня SpaceX вивела на орбіту перший український приватний супутник PolyITAN-HP-30.