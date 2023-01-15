Супутники Starlink стануть "невидимками": подробиці від Маска

SpaceX знизить яскравість супутників Starlink через скарги астрономів

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX вирішила знизити яскравість угруповань своїх супутників Starlink, тому тепер їх не можна буде побачити неозброєним поглядом.

Як інформує SpaceNews, відповідне рішення було ухвалено через те, що спільнота астрономів виступила проти масового розгортання супутників, оскільки вони заважають наземним обсерваторіям вивчати космос.

Зазначається, що SpaceX досягла угоди з Національним науковим фондом (NSF), який керує кількома обсерваторіями в США, щодо координації дій.

Таким чином компанія Маска зобов’язалася продовжити роботу щодо зменшення яскравості своїх супутників до рівня не вище 7-ї зіркової величини. Тобто супутники Starlink можна буде побачити через спеціальну апаратуру, але вони стануть непомітними для неозброєного ока.

Варто зазначити, що зниження яскравості супутників відбулося перед тим, як національний регулятор схвалив виведення на орбіту частини нового угруповання Starlink у кількості 7,5 тисяч супутників. В цей час на орбіті знаходиться 3,5 тисячі апаратів цієї мережі.

Як повідомлялося раніше, SpaceX готується до запуску на навколоземну орбіту корабля-гіганта Starship, яким планують доставляти вантажі та людей на Місяць та Марс.