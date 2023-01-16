Звіт влади США про сотні НЛО: багато з них роблять "високорозвинені маневри"

Усього з 2021 року об’єкти бачили близько 500 разів

Після того, як Пентагон оприлюднив інформацію про те, що в 2022 році над територією США було виявлено близько 200 невідомих літаючих об’єктів, розвідка розкрила додаткові деталі.

Як повідомляє Politico з посиланням на звіт Агентства національної безпеки, всього станом на серпень минулого року було зібрано інформацію про 510 "непізнаних повітряних явищ", в повітряному просторі, що охороняється, або поблизу важливих об’єктів. Дані про 366 із них фіксувалися з 2021 року.

Більшість з них демонструвала "непримітні характеристики", але ще частина "виконувала високорозвинені маневри". 26 їх описали пізніше, як БПЛА, а 163 розпізнали, як повітряні кулі.

Разом з тим, 6 з них отримали характеристику, як "хаотичні об’єкти".

У звіті наводиться мало подробиць, проте повідомляється, що жоден американський літак із НЛО не стикався, а спостереження за ними не давало несприятливих наслідків.

Цей звіт є складанням незасекречених даних, повну версію було передано до Конгресу.

"Ми не бачили нічого, що могло б змусити нас повірити в те, що якісь з об’єктів, які ми бачили, мають інопланетне походження", — заявив журналістам заступник міністра оборони з розвідки та безпеки Рональд Моултрі.

Варто зазначити, що у липні 2023 року подібний звіт оприлюднить аерокосмічне агентство NASA.

Як повідомлялося раніше, компанія Ілона Маска SpaceX зобов’язалася зменшити яскравість супутників Starlink, щоб не заважати роботі наземних обсерваторій. Таким чином у небі стане менше дивних об’єктів, що світяться, оскільки тепер їх не можна буде побачити неозброєним оком.