До землі наближається незвичайна комета: востаннє її бачили 50 тисяч років тому

Минулого разу комета наближалася до Землі у пізньому палеоліті

Любителі космосу зможуть невдовзі спостерігати проліт зеленої комети, яку востаннє бачили наші предки понад 50 тисяч років тому.

Як інформує Американське аерокосмічне агентство (NASA), йдеться про комету C/2022 E3 (ZTF), чия орбіта проходить через зовнішні межі Сонячної системи.

Космічне тіло виявили астрономи з Паломарської обсерваторії в окрузі Сан-Дієго (Каліфорнія, США) 2 березня 2022 року. Вони встановили, що востаннє комету могли бачити із Землі близько 50 тисяч років тому.

Цього разу вона максимально наблизиться до Сонця 12 січня, після чого знову вирушить на ще одне коло.

До землі вона наблизиться на мінімальну відстань 42 мільйони кілометрів у період з 1 по 2 січня. Однак любителі космосу, які мають біноклі або телескопи, можуть спостерігати її в небі протягом більшої частини січня в Північній півкулі і протягом майже всього лютого в Південній півкулі Землі.

Залежно від того, наскільки яскравою вона стане найближчими тижнями, не виключається, що наприкінці січня її можна буде побачити у небі навіть неозброєним оком.

Це не єдине космічне явище, яке можна спостерігати в зоряному небі в січні. Так раніше повідомлялося, що наприкінці місяця можна буде побачити парад планет.