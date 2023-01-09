У січні українці побачать незвичайний парад планет: коли та де спостерігати

Планети вишикуються в один ряд на небосхилі, що трапляється вкрай рідко

У січні українці зможуть спостерігати у небі незвичайне явище – парад планет. Неозброєним поглядом на небосхилі можна буде помітити відразу п’ять небесних тіл, повідомляє Space.

Парад планет — це астрономічне явище, яке утворюється при наближенні планет одна до одної в еліптичній площині з градусом відхилення трохи більше 200-300. Небесні тіла стають в одну лінію і можуть закривати одна одну частково чи повністю.

Парад планет у січні можна буде спостерігати в Україні з 18 до 25 числа. Першого дня в ряд вишикуються спочатку Венера і Сатурн — їх найкраще буде видно на південному заході. Помітити дві планети можна буде на заході сонця низько над горизонтом. А 22 січня ці планети поєднаються, що в астрономії називають одноманітним прямим сходженням.

У середу, 25 січня, вже за півгодини після заходу Сонця Місяць буде над Сатурном і Венерою і всього на 1 градус відхилитися від Юпітера.

Парад п’яти планет називається так, тому що в ряд вишикуються Марс, Юпітер, Сатурн, Венера і Меркурій. Їх і зазвичай видно на небосхилі, але спостерігати всі п’ять планет в одну ніч вдається вкрай рідко. Особливо непомітний Меркурій, який надто близько розташований до Сонця.

Якщо у вас є бінокль чи телескоп, то з 18 по 25 січня ви зможете спостерігати за парадом п’яти планет із будь-якої точки України.

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