В январе украинцы увидят необычный парад планет: когда и где наблюдать

Планеты выстроятся в один ряд на небосводе, что случается крайне редко

В январе украинцы смогут наблюдать в небе необычное явление — парад планет. Невооруженным взглядом на небосводе можно будет заметить сразу пять небесных тел, сообщает Space.

Парад планет — это астрономическое явление, которое образуется при приближении планет друг к другу в эклиптической плоскости с градусом отклонения не более 200-300. Небесные тела становятся в одну линию и могут закрывать друг друга частично или полностью.

Парад планет в январе можно будет наблюдать в Украине с 18 по 25 число. В первый день в ряд выстроятся сначала Венера и Сатурн — их лучше всего будет видно на юго-западе. Заметить две планеты можно будет на закате низко над горизонтом. А 22 января эти планеты соединятся, что в астрономии называют однообразным прямым восхождением.

В среду, 25 января, уже через пол часа после захода Солнца Луна будет над Сатурном и Венерой и всего на 1 градус отклониться от Юпитера.

Парад пяти планет называется так, потому что в ряд выстроятся Марс, Юпитер, Сатурн, Венера и Меркурий. Их и обычно видно на небосводе, но наблюдать все пять планет в одну ночь удается крайне редко. Особенно незаметный Меркурий, который слишком близко расположен к Солнцу.

Если у вас есть бинокль или телескоп, то с 18 по 25 января вы сможете понаблюдать за парадом пяти планет из любой точки Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что обитатели Земли вымрут к 2100 году. Четверть видов флоры и фауны могут исчезнуть.