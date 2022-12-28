Почему не может существовать зеленых коров или людей: ученые рассказали интересный факт о волосах

Гринч не мог бы существовать в реальности из-за этой же особенности волос млекопитающих

Многие из нас задумывались когда-то над тем, почему мы выглядим так, как выглядим. Почему наша кожа светлая или коричневая, а не, к примеру, зеленая или фиолетовая. Ученые нашли этому рациональное объяснение.

Эксперты портала Іflscience рассказали о том, почему млекопитающие не могут иметь зеленого окраса.

Зеленый цвет кожи встречается у ящериц, жаб, змей или черепах, но нет ни одного млекопитающего такого оттенка. Дело в том, что зеленый окрас нужен для приспособления животного к окружающей среде — это спасает их от хищников или наоборот делает незаметными на охоте. Эволюция наделила множество живых организмов этой особенностью, но среди них вы не встретите млекопитающих.

Единственным исключением можно назвать ленивца, которому удалось приблизить окрас своей "шубки" к зеленому. Эти животные обитают в тропических местах Южной Америки и на самом деле не обладают от рождения таким окрасом. Ленивцы сами наносят на себя мусор из морских водорослей и грибов, от чего их шерстяной покров становится зеленого оттенка.

Мифическое существо Гринч, которое обретает популярность перед Рождеством, не может существовать в дикой природе на самом деле, уверены ученые. Все дело в том, что волосы не способны производить зеленый пигмент. Любые млекопитающие, в том числе и люди, могут иметь светлый или оранжевый пигмент волос, а также более темный — коричневый или черный. Но ни одна комбинация этих цветов не способна создать зеленый оттенок.

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