Нашли сразу два: ученые поставили точку в вопросе о наличии клиторов у змей

Ученые исследовали девять видов змей из четырех семейств

Ученые из Австралии поставили точку в споре о том, есть ли у самок змей клиторы. Как оказалось, этот орган есть по крайней мере у девяти изученных видов этих пресмыкающихся и, возможно, он даже играет вспомогательную роль в процессе размножения.

Соответствующая работа исследовательниц из Университета Аделаиды и Колледжа Маунт-Холиок было описано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

В частности они отметили, что зачастую исследования репродуктивных органов животных касаются половых органов самцов, но не самок. Новая работа развеяла неоднозначность относительно того, есть ли клитор у змей, учитывая, что его наличие доказано для ящериц.

Посредством микротомографии, вскрытия и гистологии ученым удалось установить, что у 9 из исследуемых видов змей из четырех семейств этот орган все же присутствует.

При том, как и пенисов у самцов, клиторов у самок тоже два (с чем связано его научное название "гемиклитор"). Они имеют треугольную форму и расположены на нижней стороне хвоста под кожей. Однако в зависимости от видовой принадлежности их размеры различаются.

Так у самок мексиканского щитомордника (Agkistrodon bilineatus) они могут протягиваться более чем на половину передней части хвоста, в то время как у ложных кобр Ингрема они достигают в длину пару миллиметров.

Судя по наличию нервных пучков и эректильных тканей, орган, по всей видимости, способствуют более длительному и частому процессу спаривания. Однако наверняка на эти вопросы помогут ответить последующие исследования.

Стоит отметить, что в январе американские ученые провели подобное исследование и нашли клитор у самок дельфинов. По их убеждению, это может свидетельствовать, что дельфины занимаются сексом не только ради продолжения рода, но и ради удовольствия.