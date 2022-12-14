Знайшли відразу два: вчені поставили крапку у питанні про наявність кліторів у змій

Вчені досліджували дев’ять видів змій із чотирьох сімейств

Вчені з Австралії поставили крапку у суперечці про те, чи є у самок змій клітори. Як виявилося, цей орган є принаймні у дев’яти вивчених видів цих плазунів і, можливо, він навіть відіграє допоміжну роль у процесі розмноження.

Відповідну роботу дослідниць з Університету Аделаїди та Коледжу Маунт-Холіок було описано в журналі Proceedings of the Royal Society B.

Зокрема, вони зазначили, що найчастіше дослідження репродуктивних органів тварин стосуються статевих органів самців, але не самок. Нова робота розвіяла неоднозначність щодо того, чи є клітор у змій з огляду на те, що його наявність доведена для ящірок.

За допомогою мікротомографії, розтину та гістології вченим вдалося встановити, що у 9 досліджуваних видів змій з чотирьох сімейств цей орган все ж таки присутній.

При тому, як і пенісів у самців, кліторів у самок також два (з чим пов’язана його наукова назва "геміклітор"). Вони мають трикутну форму та розташовані на нижній стороні хвоста під шкірою. Однак залежно від видової приналежності їх розміри різняться.

Так у самок мексиканської мокасинової змії (Agkistrodon bilineatus) вони можуть простягатися більш ніж на половину передньої частини хвоста, у той час, як у несправжніх кобр Інгрема вони досягають у довжину пару міліметрів.

Судячи з наявності нервових пучків та еректильних тканин, орган, ймовірно, сприяє більш тривалому і частому процесу спарювання. Однак на ці питання допоможуть відповісти вже наступні дослідження.

У січні американські вчені провели подібне дослідження і знайшли клітор у самок дельфінів. На їхнє переконання, це може свідчити, що дельфіни займаються сексом не лише задля продовження роду, а й заради задоволення.