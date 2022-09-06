Таргани-кіборги допоможуть з вивченням важкодоступних і небезпечних місць: як вони працюють

Модуль працює від батарейок та сонячних панелей

Група японських вчених розробила кіборга, якого можна використовувати на дослідження важкодоступних чи небезпечних місць.

Дослідницька компанія RIKEN Cluster for Pioneering Research за основу для розробки взяла мадагаскарського таргана, до якого під'єднали блок управління і акумулятор. Суть роботи описана в журналі Nature.

Механізований тарган складається з самого таргана, керування яким здійснюється через бездротовий модуль. Він разом із літій-полімерним акумулятором кріпиться на верхній частині грудної клітки за допомогою надрукованого на 3D принтері "рюкзачка".

Саме управління здійснюється за допомогою подачі струму на церки — парні придатки на задніх сегментах черевця. Так, наприклад, при подачі струму на праву церку комаха повертає вправо.

Проблема з реалізацією таргана-кіборга полягала в запасі заряду акумулятора та необхідністю його заряджати, а тому тут вчені зробили ставку на нові ультратонкі сонячні батареї, які розміщені на верхній частині черевця. Завдяки їм весь пристрій здатний підзарядитися від сонячного світла з нуля до сотні відсотків лише за 30 хвилин.

В самого жука "конструктивних змін" не вносилося, комаха залишається живою і неушкодженою і може виконувати свої тарганові функції коли не отримує сигналів від модуля.

У майбутньому такі пристрої можуть бути використані для вивчення важкодоступних або небезпечних місць, щоправда, для цього до модуля доведеться під'єднати інші датчики.

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Нагадаємо, вчені виявили, що "кабельні бактерії" виявилися здатними не лише проводити електричний струм, а й поглинати метан, а також допомагати іншим штамам бактерій розщеплювати нафтопродукти.