Тараканы-киборги помогут с изучением труднодоступных и опасных мест: как они работают

Модуль работает от батареек и солнечных панелей

Группа японских ученых разработала киборга, которого можно использовать для исследования труднодоступных или опасных мест.

Исследовательская компания RIKEN Cluster for Pioneering Research за основу для своей разработки взяла мадагаскарского таракана, к которому подключили блок управления и аккумулятор. Суть работы описана в журнале Nature.

Механизированный таракан состоит из самого таракана, управление которым осуществляется через беспроводный модуль. Он вместе с литий-полимерным аккумулятором крепится на верхней части грудной клетки с помощью напечатанного на 3D принтере "рюкзачка".

Само управление осуществляется посредством подачи тока на церки — парные придатки на самых задних сегментах брюшка. Так, например, при подаче тока на правую церку, насекомое поворачивает вправо.

Проблема с реализацией таракана-киборга заключалась в запасе заряда аккумулятора и необходимостью его подзаряжать, а потому здесь ученые сделали ставку на новейшие ультратонкие солнечные батареи, которые размещены на верхней части брюшка. Благодаря им все устройство способно подзарядиться от солнечного света с ноля до сотни процентов всего за 30 минут.

В самого жука "конструктивных изменений" не вносилось, насекомое остается живым и невредимым и может выполнять свои тараканьи функции когда не получает сигналов от модуля.

В будущем такие устройства могут быть использованы для изучения труднодоступных или опасных мест, правда для этого к модулю придется подключить другие датчики.

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Напомним, ученые обнаружили, что "кабельные бактерии" оказались способными не только проводить электрический ток, но и поглощать метан, а также помогать другим штаммам бактерий расщеплять нефтепродукты.