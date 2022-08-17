Ученые вернули слепым людям зрение при помощи свиней

Технология может стать доступной альтернативой трансплантации роговой оболочки

Шведские ученые изобрели новый имплант, который позволит людям с поврежденной роговой оболочкой вновь обрести зрение.

Как сообщает New Atlas, для создания нового импланта ученые использовали белок коллаген, который был выделен из свиной кожи. При этом он оказался не только дешевым, но и эффективным.

Ежегодно в мире около миллиона человек теряет зрение вследствие повреждения роговой оболочки. Вернуть зрение можно, но для этого понадобится трансплантация от другого человека, который согласился стать донором. При этом подобные операции являются очень сложными и дорогими, а потому очень немногие могут себе это позволить.

Ученые с Линчепингского университета в течение нескольких лет разрабатывали имплант из коллагена, который выделяли из свиной кожи. Два года назад они провели первую операцию 20 добровольцам, из которых 14 к тому времени полностью ослепли. Теперь же были обнародованы первые результаты и оказалось, что у всех из них зрение восстановилось, а побочных эффектов обнаружено не было.

По мнению авторов эксперимента, такие импланты позволят вскоре заменить донорские роговые оболочки, ведь они дешевые и могут сохраняться в течение двух лет, в то время как донорские можно хранить лишь две недели. Кроме того сама операция проводится намного проще и не требует удаления старой оболочки.

Также к плюсам можно отнести то, что после операции пациентам пришлось лишь две недели капать в глаза специальными каплями, в то время как при пересадке пришлось бы в течение двух лет принимать особые лекарства.

Впрочем, на массовое применение новой технологии в скором времени рассчитывать не стоит, так как ей придется пройти еще много клинических испытаний. Однако в перспективе это позволит вернуть зрение миллионам людей.

Как сообщалось ранее, американские ученые благодаря новой технологии смогли вернуть органы свиньи к жизни спустя час после смерти. В будущем это позволит привести к прорыву в медицине, ведь поможет значительно расширить список органов для трансплантации и дать врачам больше времени для спасения жизни.