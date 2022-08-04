Ученые "вернули к жизни" органы мертвой свиньи: подробности

Открытие может привести к прорыву в медицине

Американским ученым удалось частично восстановить органы свиньи спустя час после смерти. Это не только может изменить традиционные взгляды на то, что происходит в клетках организма в момент смерти, но и привести к прорыву в медицине, ведь это поможет значительно расширить список органов для трансплантации и дать врачам больше времени для спасения жизни.

Исследование было обнародовано в журнале Nature. Так исследователи из Йельского университета опровергли теорию, что после смерти организма гибель клеток происходит раз и навсегда.

Во всяком случае, им удалось восстановить работоспособность части клеток жизненно важных органов в организме, который был мертв более часа.

Для этого они использовали систему OrganEx, которая включает в себя:

синтетическую кровь, которая не сворачивается;

химическую смесь для прерывания процесса гибели клеток (апоптоза)

устройство для перекачки крови по кровеносной системе.

Исследование проводилось на сотне свиней, которых усыпили этическим путем. Спустя час после смерти исследователи подключили их к системе OrganEx и поддерживали в этом состоянии еще шесть часов.

Как оказалось некоторые критические органы вроде сердца, печени и почек показали признаки восстановления и даже частично могли выполнять свои функции, хоть и не так качественно, как до смерти.

"Мы продемонстрировали, что действительно можем инициировать восстановление клеток на молекулярном уровне. Мы можем убедить клетки не умирать", — сказал один из исследователей, доктор Звонимир Врселя.

Несмотря на впечатляющие результаты, до использования системы на людях ученым еще долго. Однако потенциально эта технология позволит сохранить больше органов для трансплантации, а также позволить врачам возвращать к жизни людей, которые умерли от сердечных приступов или утопления спустя несколько часов после смерти.

Как сообщалось ранее, ученые использовали "кабельные бактерии" для очистки почвы от метана и устранения последствий разливов нефти. В будущем это может заметно помочь в борьбе за сохранение экологии нашей планеты.