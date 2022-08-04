Ученые "вернули к жизни" органы мертвой свиньи: подробности
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Открытие может привести к прорыву в медицине
Американским ученым удалось частично восстановить органы свиньи спустя час после смерти. Это не только может изменить традиционные взгляды на то, что происходит в клетках организма в момент смерти, но и привести к прорыву в медицине, ведь это поможет значительно расширить список органов для трансплантации и дать врачам больше времени для спасения жизни.
Исследование было обнародовано в журнале Nature. Так исследователи из Йельского университета опровергли теорию, что после смерти организма гибель клеток происходит раз и навсегда.
Во всяком случае, им удалось восстановить работоспособность части клеток жизненно важных органов в организме, который был мертв более часа.
Для этого они использовали систему OrganEx, которая включает в себя:
- синтетическую кровь, которая не сворачивается;
- химическую смесь для прерывания процесса гибели клеток (апоптоза)
- устройство для перекачки крови по кровеносной системе.
Исследование проводилось на сотне свиней, которых усыпили этическим путем. Спустя час после смерти исследователи подключили их к системе OrganEx и поддерживали в этом состоянии еще шесть часов.
Как оказалось некоторые критические органы вроде сердца, печени и почек показали признаки восстановления и даже частично могли выполнять свои функции, хоть и не так качественно, как до смерти.
"Мы продемонстрировали, что действительно можем инициировать восстановление клеток на молекулярном уровне. Мы можем убедить клетки не умирать", — сказал один из исследователей, доктор Звонимир Врселя.
Несмотря на впечатляющие результаты, до использования системы на людях ученым еще долго. Однако потенциально эта технология позволит сохранить больше органов для трансплантации, а также позволить врачам возвращать к жизни людей, которые умерли от сердечных приступов или утопления спустя несколько часов после смерти.
Как сообщалось ранее, ученые использовали "кабельные бактерии" для очистки почвы от метана и устранения последствий разливов нефти. В будущем это может заметно помочь в борьбе за сохранение экологии нашей планеты.