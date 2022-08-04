Вчені "повернули до життя" органи мертвої свині: подробиці

Відкриття може призвести до прориву в медицині

Американським ученим вдалося частково відновити органи свині за годину після смерті. Це не тільки може змінити традиційні погляди на те, що відбувається в клітинах організму в момент смерті, а й призвести до прориву в медицині, адже це допоможе значно розширити список органів для трансплантації та дати лікарям більше часу для врятування життя.

Дослідження було оприлюднено в журналі Nature. Так дослідники з Єльського університету спростували теорію, що після смерті організму загибель клітин відбувається раз і назавжди.

Принаймні їм вдалося відновити працездатність частини клітин життєво важливих органів в організмі, які були мертвими понад годину.

Для цього вони використовували систему OrganEx, яка включає:

синтетичну кров, яка не згортається;

хімічну суміш для переривання процесу загибелі клітин (апоптозу)

пристрій для перекачування крові за кровоносною системою.

Дослідження проводилося на сотні свиней, яких приспали етичним шляхом. Через годину після смерті дослідники підключили їх до системи OrganEx і підтримували ще шість годин.

Як виявилося, деякі критичні органи на кшталт серця, печінки та нирок показали ознаки відновлення і навіть частково могли виконувати свої функції, хоч і не так якісно, як до смерті.

"Ми продемонстрували, що справді можемо ініціювати відновлення клітин на молекулярному рівні. Ми можемо переконати клітини не вмирати", — сказав один із дослідників доктор Звонімір Врселя.

Попри вражаючі результати до використання системи на людях вченим ще довго. Однак, потенційно ця технологія дозволить зберегти більше органів для трансплантації, а також дозволити лікарям повертати до життя людей, які померли від серцевих нападів або втоплення через кілька годин після смерті.

Як повідомлялося раніше, вчені використовували "кабельні бактерії" для очищення ґрунту від метану та усунення наслідків розливів нафти. У майбутньому це може помітно допомогти у боротьбі збереження екології нашої планети.