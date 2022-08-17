Вчені повернули сліпим людям зір за допомогою свиней

Технологія може стати доступною альтернативою трансплантації рогової оболонки

Шведські вчені винайшли новий імплант, який дозволить людям із пошкодженою роговою оболонкою знову набути зору.

Як повідомляє New Atlas, для створення нового імпланту вчені використовували білок колаген, виділений зі свинячої шкіри. При цьому він виявився не лише дешевим, а й ефективним.

Щорічно у світі близько мільйона людей втрачає зір внаслідок пошкодження рогової оболонки. Повернути зір можна, але для цього знадобиться трансплантація від іншої людини, яка погодилася стати донором. При цьому подібні операції є дуже складними та дорогими, а тому дуже мало хто може собі це дозволити.

Вчені з Лінчепінгського університету протягом кількох років розробляли імплант із колагену, який виділяли зі свинячої шкіри. Два роки тому вони провели першу операцію 20 добровольцям, з яких 14 на той час повністю осліпли. Тепер же були оприлюднені перші результати і виявилося, що у всіх із них зір відновився, а побічних ефектів виявлено не було.

На думку авторів експерименту, такі імпланти дозволять незабаром замінити донорські рогові оболонки, адже вони дешеві та можуть зберігатися протягом двох років, тоді як донорські можна зберігати лише два тижні. Крім того, сама операція проводиться набагато простіше і не вимагає видалення старої оболонки.

Також до плюсів можна віднести те, що після операції пацієнтам довелося лише два тижні капати у вічі спеціальними краплями, тоді як при пересадці довелося б протягом двох років приймати особливі ліки.

Втім, на масове застосування нової технології незабаром розраховувати не варто, оскільки їй доведеться пройти багато клінічних випробувань. Однак у перспективі це дозволить повернути зір мільйонам людей.

Як повідомлялося раніше, американські вчені завдяки новій технології змогли повернути органи свині до життя через годину після смерті. У майбутньому це дозволить призвести до прориву в медицині, адже допоможе значно розширити список органів для трансплантації та надати лікарям більше часу для порятунку життя.