Чому не може існувати зелених корів чи людей: вчені розповіли цікавий факт про волосся

Грінч не міг би існувати в реальності через цю ж особливість волосся ссавців

Багато хто з нас колись замислювався над тим, чому ми виглядаємо так, як виглядаємо. Чому наша шкіра світла чи коричнева, а не, наприклад, зелена чи фіолетова. Вчені знайшли цьому раціональне пояснення.

Експерти порталу Іflscience розповіли про те, чому ссавці не можуть мати зеленого забарвлення.

Зелений колір шкіри зустрічається у ящірок, жаб, змій або черепах, але немає жодного ссавця такого відтінку. Справа в тому, що зелене забарвлення потрібне для пристосування тварини до навколишнього середовища — це рятує їх від хижаків або робить непомітними на полюванні. Еволюція наділила безліч живих організмів цією особливістю, але серед них ви не зустрінете ссавців.

Єдиним винятком можна назвати лінивця, якому вдалося наблизити забарвлення своєї "шубки" до зеленого. Ці тварини мешкають у тропічних місцях Південної Америки і насправді не мають від народження такого забарвлення. Лінивці самі наносять на себе сміття з морських водоростей та грибів, від чого їх шерстяний покрив стає зеленого відтінку.

Міфічна істота Грінч, яка набуває популярності перед Різдвом, не може існувати в дикій природі насправді, впевнені вчені. Вся справа в тому, що волосся не здатне виробляти зелений пігмент. Будь-які ссавці, у тому числі й люди, можуть мати світлий або помаранчевий пігмент волосся, а також темніший — коричневий чи чорний. Але жодна комбінація цих кольорів не здатна створити зелений відтінок.

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