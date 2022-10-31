З "зачіскою" на панцирі: як виглядає равлик віком майже 100 мільйонів років (фото)

Вченим поки не вдалося встановити, яку функцію виконувало волосся равлика

У долині Хуканг, яка розташована в М’янмі, вчені виявили досить незвичайну істоту. Ним є равлик, вік якого становить близько 99 мільйонів років.

Тварина збереглася в бурштині та має дивовижне покриття із щетини вздовж своєї раковини. Маленькі волоски мають довжину до двохсот мікрометрів. За словами палеонтологів, зараз їм вдалося виявити вже шість видів таких тропічних равликів. Усіх їх було знайдено у бурштині з мезозойської ери. Про це повідомляє видання Science Alert.

Дослідники зазначають, що подібні равлики з такими незвичайними раковинами існують і досі. Знахідка вже встигла отримати ім’я. Дослідники назвали її Archaeocyclotus brevivillosus

Archaeocyclotus brevivillosus

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Згідно з припущеннями вчених, незвичайний волохатий панцир допоміг цьому виду перейти від життя у воді до життя на суші. Сам волосяний покрив утворюється зі шкіри раковини, проте точну його функцію дослідники назвати поки що не можуть. Хоча і є припущення, що пух допомагав захистити раковину равлика від пересихання або допомагав терморегуляції молюска в цілому.

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