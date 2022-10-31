Сенсаційна знахідка: в Україні в похованні скіфських аристократів виявили сагайдак і дерев’яне начиння

Археологи досліджували матеріали з кургану IV століття до н.

Не так давно археологи дослідили матеріали із парного скіфського поховання IV століття до нашої ери, розкопаного в Україні в кургані біля села Булгакове. Очевидно, в ньому знаходилися останки чоловіка і жінки, що належали до нижчих верств аристократії.

Про це повідомляється у статті, опублікованій у Oxford Journal of Archaeology.

У їхньому похованні збереглися вироби шкіри, деревини та тканини, наприклад, взуття, дерев’яне начиння, а також сагайдак зі стрілами. Крім того, при померлих знаходилися спис, грецькі судини, дорогоцінні прикраси та бронзовий котел.

Скіфське начиння

У ранньому залізному столітті на широких просторах Євразійського степу та лісостепової зони від Нижнього Подунав’я до Південного Сибіру існували культури скіфо-сибірського світу. Їх поєднувала так звана "скіфська тріада": схоже озброєння, елементи кінського спорядження, а також тваринний стиль мистецтва. Скіфи не були єдиним народом, але, ймовірно, говорили давньоіранськими мовами. Про цю спільності відомо не лише завдяки даним археології, а й із письмових джерел. Хоча самі скіфи писемності не знали, проте про них багато повідомляли інші народи – греки, римляни, перси та китайці.

Місця розселення скіфів – предків українців

Безпосередньо скіфська археологічна культура – це комплекс пам’яток середини VII – початку III століття до нашої ери, виявлених у степовій та лісостеповій зонах Північного Причорномор’я та на Північному Кавказі. Хоча про ці племена писав ще Геродот, більшу частину інформації про них вчені отримали, дослідивши численні похоронно-поминальні комплекси. Здебільшого це земляні кургани, розмір яких, зазвичай, залежав від соціального стану померлих. Курганний насип нерідко доповнювався кам’яною стіною – так званою крепидою – або оточувався ровом, де іноді зустрічаються свідчення жертвоприношень. Панівним обрядом виступала інгумація (трупоположення), причому разом із померлими нерідко ховали залежних людей, коней, а також залишали багатий супровідний інвентар.

Обряди скіфів

Марина Дараган (Marina Daragan) з Інституту археології Національної академії наук України спільно з колегами з Бельгії, Великобританії, Данії та Італії досліджувала матеріали, знайдені у 1971 році під час розкопок кургану-5 другої чверті IV століття до нашої ери біля села Булгакове. Вчені зазначили, що на відміну від скіфо-сибірських культур, де часом дуже хороша безпека органіки, про продукти харчування, текстиль, вироби зі шкіри, кістки або дерева скіфів Причорномор’я відомо досить мізерно.

Розкопаний курган був насип діаметром 22 метри і висотою 0,8 метра, під яким знаходилося чотири поховання. Єдине нерозграбоване поховання (номер два) являло собою катакомбу із закритим купою каміння входом, в якій у витягнутому на спині положенні знаходилися два скелети. Завдяки тому, що невдовзі після поховання частина склепіння катакомби впала, в ній створився мікроклімат, який сприяв збереженню органічних матеріалів, за винятком кісток людей, які дійшли до наших днів у вкрай поганому стані.

Нагадаємо, що навіть у давні віки населення відчувало несхвальне ставлення до фіскальних органів.