Сенсационная находка: в Украине в погребении скифских аристократов обнаружили колчан и деревянную утварь

Археологи исследовали материалы из кургана IV века до нашей эры

Археологи исследовали материалы из парного скифского погребения IV века до нашей эры, раскопанного в Украине в кургане у села Булгаково. По всей видимости, в нем находились останки мужчины и женщины, принадлежавших к низшим слоям аристократии.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в Oxford Journal of Archaeology.

В их погребении сохранились изделия из кожи, древесины и ткани, например, обувь, деревянная утварь, а также колчан со стрелами. Кроме того, при умерших находились копья, греческие сосуды, драгоценные украшения и бронзовый котел.

Скифская утварь

В раннем железном веке на обширных пространствах Евразийской степи и лесостепной зоны от Нижнего Подунавья до Южной Сибири существовали культуры скифо-сибирского мира. Их объединяла так называемая "скифская триада": схожее вооружение, элементы конского снаряжения, а также звериный стиль искусства. Скифы не были единым народом, но, вероятно, говорили на древнеиранских языках. Об этой общности известно не только благодаря данным археологии, но и из письменных источников. Хотя сами скифы письменности не знали, зато о них много сообщали другие народы – греки, римляне, персы и китайцы.

Места расселения скифов - предков украинцев

Непосредственно скифская археологическая культура – это комплекс памятников середины VII – начала III века до нашей эры, обнаруженных в степной и лесостепной зонах Северного Причерноморья и на Северном Кавказе. Хотя об этих племенах писал еще Геродот, большую часть информации о них ученые получили, исследовав многочисленные погребально-поминальные комплексы. В основном это земляные курганы, размер которых, как правило, зависел от социального положения умерших. Курганная насыпь нередко дополнялась каменной стеной – так называемой крепидой – или окружалась рвом, где иногда встречаются свидетельства жертвоприношений. Господствующим обрядом выступала ингумация (трупоположение), причем вместе с умершими нередко хоронили зависимых людей, коней, а также оставляли богатый сопроводительный инвентарь.

Обряды скифов

Марина Дараган (Marina Daragan) из Института археологии Национальной академии наук Украины совместно с коллегами из Бельгии, Великобритании, Дании и Италии исследовала материалы, найденные в 1971 году во время раскопок кургана-5 второй четверти IV века до нашей эры у села Булгаково. Ученые отметили, что в отличие от скифо-сибирских культур, где порой очень хорошая сохранность органики, о продуктах питания, текстиле, изделиях из кожи, кости или дерева скифов Причерноморья известно достаточно скудно.

Раскопанный курган представлял собой насыпь диаметром 22 метра и высотой 0,8 метра, под которой находилось четыре погребения. Единственное неразграбленное погребение (номер два) представляло собой катакомбу с закрытым грудой камней входом, в которой в вытянутом на спине положении находились два скелета. Благодаря тому, что вскоре после захоронения часть свода катакомбы рухнула, в ней создался микроклимат, который благоприятствовал сохранению органических материалов, за исключением костей людей, которые дошли до наших дней в крайне плохом состоянии.

Напомним, что даже в древние века население испытывало неодобрительное отношение к фискальным органам.