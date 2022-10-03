Оказалась жалобой на "налоговую": ученые расшифровали 1800-летнюю мраморную надпись и удивились ее содержанию

Даже в древние времена фискальные органы старались перебирать на себя некоторые несвойственные им функции

Несмотря на то, что большинству украинцев Турция известна как производитель беспилотников и страна, где любят бывать селебритиз, у этого государства очень богатое прошлое, которое любят изучать ученые.

И на фоне многочисленных находок в прошлом месяце появилась "сенсация" – ученым удалось успешно расшифровать 1800-летнюю "надпись", состоящую из трех глыб мрамора, найденных при раскопках в древнем городе Айгаи в провинции Маниса на западе Турции, пишет Arkeonews.

Город был основан в седьмом веке до нашей эры и своего расцвета достиг во время правления эллинистической династии Атталидов, правившей землей с третьего по второй до нашей эры. После сильного землетрясения в 17 г. до н.э. город был серьезно перестроен. А в третьем веке нашей эры он был заброшен и в таком виде оставался около тысячелетия.

Древний город

Раскопки в городе начались в 2004 году и вскоре были найдены те самые пресловутые куска мрамора, которые составляли одну надпись. Текст сначала был частично расшифрован, но затем возникли трудности, так как в нем помимо древнегреческого языка были использованы слова из языке проживавшего в данной местности народа айгаев.

Письмо местных жителей императору в Риме

Но после месяцев кропотливых исследований группе ученых под руководством доцента кафедры археологии Университета Манисы Джелал Баяр Юсуф Сезгина удалось расшифровать надписи на всех трех "листах".

Команда турецких археологов

И каково же было удивление ученых, когда оказалось, что надпись – рассказ о бедственном положении народа айгаи, в котором он оказался из-за действий римских налоговых органов. Другими словами, надпись – это "жалоба" на древнеримских налоговиков.

В надписи говорится о том, что местные жители Айгаи отправили к римскому императору посланника по имени "Фортунатус", сообщив о своей жалобе на различный сбор налогов с козьей шкуры каждым сборщиком и требуя разрешения этой ситуации. Оказалось, что римский император установил налоги, взимаемые с козьей шкуры, в размере 1 к 6. Но налоговики, очевидно, решили "драть три шкуры" с населения и требовали намного больше. К счастью, ситуация разрешилась в пользу местных жителей: император пообещал наказать бессовестных фискалов.

Джелал Баяр Юсуф Сезгин считает, что расшифровка надписи очень важна, так как благодаря ей получено доказательство того, что в древние времена экономика города была основана на козах и козьих шкурах.

Конечно, можно подискутировать о том, какой прок от полученных выводов, но если ученым удалось найти деньги на раскопки и расшифровку, то, вероятно, есть еще в мире меценаты и государственные чиновники, которые видят в них пользу для общества.

Напомним о еще одной уникальной находке, которая была найдена в Китае – там обнаружен череп человека, которому около миллиона лет.