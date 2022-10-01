Уникальная находка: обнаружен человеческий череп возрастом около миллиона лет

В отличие от предыдущих находок найденный череп оказался практически "целым"

Несмотря на современную политику руководства Китая, человечеству, возможно, придется признать, что Поднебесная стала страной, куда древние люди перебрались из Африки и затем расселились по всему миру.

К таким выводам подталкивает находка, которую обнаружили китайские археологи в провинции Хубэй – там найден хорошо сохранившийся череп. Он принадлежал человеку прямоходящему (Homo erectus), который, по предварительным оценкам, жил около одного миллиона лет назад. Это уже третий череп, обнаруженный в местонахождении Юньсянь. Об пишет South China Morning Post.

В настоящее время считается, что первые люди прямоходящие (Homo erectus) или работающие (H. ergaster) впервые покинули Африку около двух миллионов лет назад. Главное подтверждение этому археологи обнаружили в Грузии, где в конце прошлого века в Дманиси раскопали сначала каменные орудия, а затем и останки древних гоминид, живших около 1,85–1,77 миллиона лет назад. Кроме того, совсем недавно неподалеку в местности Орозмани нашли человеческий зуб того же возраста.

Более молодые останки людей прямоходящих известны и в других регионах Евразии. Например, в 1989 и 1990 годах в китайской провинции Хубэй во время раскопок местонахождения Юньсянь археологи обнаружили два черепа (Юньсянь-1 и Юньсянь-2) древних гоминид. Эти сильно деформированные черепа принадлежали мужчинам, объем мозга которых достигал 1000–1300 кубических сантиметров.

Слева – череп Юньсянь-1, справа (оригинал) и по центру (слепок) – череп Юньсянь-2

Вместе с ними в руки ученых попали многочисленные кости животных и орудия. Достаточно противоречивым остается возраст этих находок. Так, датирование по зубам фауны методами урановых рядов и электронного парамагнитного резонанса дало оценку примерно в 600 тысяч лет, геомагнитный метод — около 936 тысяч лет. Еще более древняя датировка — около 1,15 миллиона лет — была получена с помощью палеомагнитного метода.

Археологи под руководством Лу Чэнцю (Lu Chengqiu) из Института культурных реликвий и археологии провинции Хубэй в минувшем году возобновили раскопки местонахождения Юньсянь. И это принесло новую крупную находку. Так, они обнаружили еще один череп древнего человека, относящегося к виду H. erectus. По предварительным оценкам, он жил около одного миллиона лет назад.

Место, где был обнаружен череп

В отличие от двух предыдущих находок, значительно поврежденных и деформированных в результате фоссилизации, этот череп оказался практически целым (насколько можно пока об этом судить).

В настоящее время продолжается расчистка окаменелости, которая, как ожидается, завершится до ноября. Сейчас уже, в частности, видны лобная кость и глазница. Лу Чэнцю сообщил, что археологи также обнаружили недалеко от черепа большое количество окаменелых остатков животных и каменные орудия.

Напомним о другой уникальной находке, которая была обнаружена в Израиле: там тракторист случайно открыл неразграбленную пещеру времен фараона Рамсеса II (конечно, она намного "моложе" артефакта, обнаруженного в Китае).