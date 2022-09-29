Политический аналитик Карл Волох проанализировал отношения россии и Китая и рассказал, к чему здесь Беларусь.

Учитывая, как мы все любим принимать иногда желаемое за действительное (я здесь не исключение), очень осторожно отнесся к информации, что Си, казалось бы, на недавнем саммите ШОС ультимативно потребовал от Путина скорейшего решения вопроса с войной.

И вот наткнулся в сети на информацию, что Беларусь приказом правительства запретила вывоз (читай, транзит и реэкспорт) практически всей подсанкционной номенклатуры изделий, в частности, китайского производства. И произошло это странным образом после визита белорусской делегации в КНР.

Учитывая почти тотальную зависимость бульбенфюрера от Кремля и крайне низкую вероятность, что он способен принять такое решение по собственной инициативе, этот факт действительно может быть подтверждением охлаждения между Си и Путиным и, по всей вероятности, перехода к ультимативному общению.

Насколько трагичным для России может стать дальнейший прогресс этих тенденций, представить несложно

Карл Волох поделился мнением в публикации в соцсети Facebook.