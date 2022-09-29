Політичний аналітик Карл Волох проаналізував стосунки росії та Китаю та розказав до чого тут Білорусь.

Враховуючи, як ми всі любимо приймати інколи бажане за дійсне (я тут не виняток), дуже обережно поставився до інформації, що Сі, ніби-то, на недавньому саміті ШОС ультимативно зажадав від Путіна швидкого вирішення питання з війною.

Аж ось натрапив у мережі на інформацію, що Білорусь наказом уряду заборонила вивіз (читай, транзит і реекспорт) практично всієї підсанкційної номенклатури виробів, зокрема, китайського виробництва. І сталося це, дивним чином, після візиту білоруської делегації до КНР.

Враховуючи майже тотальну залежність бульбенфюрера від Кремля й вкрай низьку вірогідність, що він здатний прийняти таке рішення за власною ініціативою, цей факт і справді може бути підтвердженням охолодження між Сі та Путіним і, цілком вірогідно, переходу до ультимативного спілкування.

Наскільки трагічним для РФ може стати подальший прогрес цих тенденцій, уявити нескладно

Карл Волох поділився думкою у публікації в соцмережі "Facebook".