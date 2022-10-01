Унікальна знахідка: виявлено людський череп віком близько мільйона років

На відміну від попередніх знахідок знайдений череп виявився практично "цілим"

Незважаючи на сучасну політику керівництва Китаю, людству, можливо, доведеться визнати, що Піднебесна стала країною, куди давні люди перебралися з Африки і потім розселилися по всьому світу.

До таких висновків підштовхує знахідка, яку виявили китайські археологи в провінції Хубей – там знайдено череп, який добре зберігся. Він належав людині прямоходячій (Homo erectus), яка, за попередніми оцінками, жила близько одного мільйона років тому. Це вже третій череп, виявлений у місцезнаходженні Юньсянь, пише South China Morning Post.

В даний час вважається, що перші люди прямоходячі (Homo erectus) або працюючі (H. ergaster) вперше покинули Африку близько двох мільйонів років тому. Головне підтвердження цього археологи виявили в Грузії, де наприкінці минулого століття в Дманісі розкопали спочатку кам’яні знаряддя, а потім і останки давніх гомінідів, які жили близько 1,85–1,77 мільйона років тому. Крім того, зовсім недавно неподалік місцевості Орозмані знайшли людський зуб того ж віку.

Молодші останки людей прямоходящих відомі й інших регіонах Євразії. Наприклад, у 1989 та 1990 роках у китайській провінції Хубей під час розкопок місцезнаходження Юньсянь археологи виявили два черепи (Юньсянь-1 та Юньсянь-2) стародавніх гомінідів. Ці сильно деформовані черепи належали чоловікам, об’єм мозку яких сягав 1000–1300 кубічних сантиметрів.

Зліва – череп Юньсянь-1, праворуч (оригінал) та по центру (зліпок) – череп Юньсянь-2

Разом з ними до рук вчених потрапили численні кістки тварин та знаряддя. Досить суперечливим залишається вік цих знахідок. Так, датування по зубах фауни методами уранових рядів та електронного парамагнітного резонансу оцінило приблизно 600 тисяч років, геомагнітний метод — близько 936 тисяч років. Ще більш давнє датування — близько 1,15 мільйона років — було отримано за допомогою палеомагнітного методу.

Археологи під керівництвом Лу Ченцю (Lu Chengqiu) з Інституту культурних реліквій та археології провінції Хубей минулого року відновили розкопки місцезнаходження Юньсянь. І це принесло нову велику знахідку. Так, вони виявили ще один череп стародавньої людини, що відноситься до вигляду H. erectus. За попередніми оцінками, він мешкав близько одного мільйона років тому.

Місце, де знайшли череп

На відміну від двох попередніх знахідок, значно пошкоджених і деформованих в результаті фосилізації, цей череп виявився практично цілим (наскільки можна поки що судити про це).

Наразі триває розчищення скам’янілості, яке, як очікується, завершиться до листопада. Нині вже, зокрема, видно лобову кістку та очницю. Лу Ченцю повідомив, що археологи також виявили недалеко від черепа велику кількість скам’янілих залишків тварин та кам’яні знаряддя.

Нагадаємо про іншу унікальну знахідку, яка була виявлена в Ізраїлі: там тракторист випадково відкрив нерозграбовану печеру часів фараона Рамсеса II (звісно, вона набагато "молодша" за артефакт, виявлений у Китаї).