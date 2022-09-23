"Як декорація з фільму про Індіану Джонса": тракторист випадково відкрив нерозграбовану печеру часів фараона Рамсеса II

Печера дає повну картину похоронних традицій епохи пізньої бронзи

У державі Ізраїль, військові якої почали переймати досвід ЗСУ, зроблено відкриття, яке може серйозно змінити уявлення наукового світу про те, як жили люди у XIII столітті до нашої ери.

Так, на південному узбережжі країни було виявлено непошкоджену давню похоронну печеру, яка сама по собі є рідкістю, пише phys.org з посиланням на Управління давнини Ізраїлю.

Зазначається, що відкриття було зроблено багато в чому випадково: трактор пересунув камінь під час будівництва нового парку кібуца Пальмахім, і відкрив таким чином доступ до могили, якій 3300 років.

Саме через важку доступність могила не була розграбована протягом століть.

Серед залишеного інвентарю, призначеного служити померлому у потойбічному світі, археологи знайшли цілі глиняні та бронзові судини, точно у тому вигляді, як вони були поміщені в гробницю в XIII столітті до н.е., варильні судини та масляні лампи. Вони також знайшли крихітні судини з невеликою кількістю дорогоцінних речовин, які, мабуть, були доставлені з Тиру, Сідону та інших портів Лівану.

Археологи знайшли і спорядження для військових дій: наконечники стріл і наконечники копій із бронзи, які, схоже, були пов’язані з органічним матеріалом, який не пережив впливу часу.

Похоронна печера в Ізраїлі

"Це знахідка всього життя", — каже експерт з бронзового віку Елі Яннай. — Це як декорації з "Індіани Джонса" — печера з глечиками, до яких не торкалися 3300 років. Це епоха пізньої бронзи — саме час горезвісного фараона Рамсеса II …Печера дає повну картину похоронних традицій епохи пізньої бронзи ”.

Видання нагадує, що Рамсесу II приписують розширення впливу Стародавнього Єгипту до сучасної Сирії на північний схід та Судану на південь. Іншими словами, похоронна печера відноситься до часу, коли давній Єгипет правив землею, яка сьогодні є Ізраїлем.

Повідомляється, що похоронна камера була висічена у скелі у формі квадрата з колоною, що підтримує стелю. За словами Яннай, на відміну від більш ранніх поховань, виявлених на околицях південного узбережжя Ізраїлю, вони, схоже, служили сім’ї або клану. Інші могили, хоч і 14 століття до н.е., а не 13 століття, служили для поховання одного тіла. Однак про тіла можна сказати небагато: на відміну від місця поховання, їх збереження погана, що виключає можливість виділення та аналізу ДНК.

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