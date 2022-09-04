Блогер та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів, чому вчиться Армія оборони Ізраїлю у Збройних сил України

На другий тиждень повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Армії оборони Ізраїлю (АОІ) було створено спеціальну команду та відділ з вивчення ходу цієї війни. У відділ увійшли як високопоставлені офіцери, так і представники різних військових відомств.

Вже у березні відбулася перша зустріч старших військових АОІ та ЗСУ. То були офіцери бронетанкового корпусу Ізраїлю. Євреїв цікавив досвід грамотного використання українцями своїх танків.

Потім було багато інших зустрічей. Як правило цікавили вже згадані танки, робота медицини та робота розвідки. Про що саме говорили на цих зустрічах невідомо. Ніхто, звичайно, звітів не надає.

Але обмін досвідом іде.

Ізраїльські військові наголошують, що багато в чому в перші тижні війни Україна вистояла завдяки грамотному використанню танків. Цей досвід безпосередньо вплинув на багато нинішніх реформ в армії євреїв.

По-перше, було зупинено ініціативу запуску деяких частин бронетанкового корпусу під ніж. Це взагалі окрема велика тема, але тут руки давно сверблять у деяких генералів і військових діячів.

По-друге, модернізованому танку Меркава 4 "Барак" таки бути. Ізраїльські військові його навіть неофіційно обізвали як Меркава 5, оскільки там буде перероблено всю начинку та систему — порівняно з попередніми "четвірками".

Плюс система активного танкового захисту "Меїль руах".

Збереження частини сил бронетанкового корпусу АОІ та поява нової модифікації Меркави це пряма заслуга російсько-української війни та досвіду ЗСУ щодо використання танків.

На цьому наголошується навіть у провідних ізраїльських ЗМІ.

Причому наголошується на тому, що танк вкрай вразливий, якщо не використовується в комбінованих операціях або використовується без прикриття, як це роблять ЗС РФ, наприклад.

У справі розвідки євреїв цікавить питання процесу закриття циклів, тобто ситуація від моменту виявлення цілі до моменту її знищення. Більшість навчань та військових технологій спрямовані на те, щоб максимально скоротити цей час.

Окремо цікавить питання постачання, особливо в реаліях так званого "логістичного пекла" та ситуації безперервного тиску. Нагадаю, що ресурси Ізраїлю розраховані на повномасштабну війну (з тотальною мобілізацією) терміном на місяць не більше.

Якщо більше, то очікується, що розвалиться ізраїльська економіка.

Тобто у разі великої війни АОІ має завдати поразки ворогові за один місяць. Але що робити, якщо війна затягнеться? Як тоді налагодити технічну підтримку, постачання та експлуатацію спорядження та техніки?

Ось ці та багато інших питань дуже цікавлять ізраїльських військових.

Джерело — Telegram-канал Ігаля Левіна.