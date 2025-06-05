Принизила Путіна і жорстко "пройшлася" по росіянам: де зараз і як виглядає зірка "Іронії долі" Брильська

Актриса давно не знімається в кіно та присвячує час близьким

Зірка радянської комедії "Іронія долі, або З легким паром" Барбара Брильська, як і її колега по фільму Лія Ахеджакова, засудили російську агресію. Актриса, яка зіграла Надю у культовій кінострічці, давно не відвідує Росію і жорстко висловилася в адресу її громадян.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Барбара Брильська, адже сьогодні, 5 червня, актрисі виповнилося 84 роки. Ми дізналися, що вона каже про війну.

Барбара Брильська — що про неї відомо

Відома радянська акторка народилася 1941 року у містечку Скотники міста Лодзь у Польщі. Кар’єру в кіно Барбара розпочала з 15 років, зігравши у фільмі "Галоші щастя" епізодичну роль.

Барбара Брильська в молодості

Потім Брильська закінчила Лодзинську вищу театральну школу, а 1967 року — Варшавську вищу школу театру, кіно та телебачення. Першою великою роботою Барбари в кіно стала роль у фільмі "Їхній будній день", потім вона з’явилася в кінострічках "Фараон" та "Анатомія кохання".

Барбара Брильська з 15 років почала грати в кіно

Але всенародну любов та визнання Брильській принесла роль Надії у комедії "Іронія долі, або З легким паром", яка стала культовою, а переглядати фільм напередодні Нового року стало справжньою традицією. За цю роль Барбара отримала Державну премію СРСР.

Барбара Брильська у фільмі "Іронія долі"

Як зараз виглядає Барбара Брильська і чи говорить про війну

Улюблениця мільйонів глядачів Барбара Брильська давно живе у Варшаві й не знімається у кіно. Свою позицію щодо дій Росії актриса висловила ще у 2015 році, і за відстоювання правди стала для росіян "незручною". Її навіть хотіли вирізати з комедії "Іронія долі", а також пропонували замінити її обличчя за допомогою штучного інтелекту. Але подібні ідеї викликали лише глузування.

Барбара Брильська образила Путіна та росіян

Після анексії Криму Барбара в інтерв’ю програмі "Світське життя" заявила, що не має наміру відвідувати окупований півострів. Також актриса заявила, що дуже любила Путіна, але він розбив їй серця, тож вона порадила йому "встати на коліна".

Їй намагалися довести, що це в Україні пропаганда, але Брильська не погодилася: "У вас – ваша пропаганда, у нас – наша. Але я маю сім’ю, маю друзів, і я за правду. А якщо не знаю її – значить помру дурною".

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, польська актриса також засудила агресію та жорстко висловилася про росіян. За словами Брильської, у Росії люди живуть у злиднях, усі крім жителів Москви та Санкт-Петербурга, а в інші міста навіть страшно приїжджати.

Барбара Брильська підтримала Україну у війні

"Інші люди подивіться, як живуть... Омськ, Новосибірськ... Ми прилітаємо туди, і мені страшно виходити з літака. Там скрізь убогість, там неможливо жити", — зазначила Барбара.

Як виглядає зараз Барбара Брильська

Вона також додала, що звичайні росіяни "живуть у г*ні, поки еліта бореться за владу".

Окрім того, зірка "Іронії долі" підтримує свою колегу Лію Ахеджакова, яка, живучи у РФ, не боїться відкрито висловлювати свою підтримку рідній Україні. Барбара порадила їй звідти виїхати, назвавши росіян "проклятими Богом" людьми.

"Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй треба їхати й боротися, як ми", — сказала Брильська.

Барбара Брильська жорстко висловилася про росіян

Такі висловлювання викликали в росіян обурення, але Барбара зазначила, що давно не приїжджає до Росії й не збирається туди повертатися. А в січні 2025 року зірку "Іронії доля" випадково "поховали" багато ЗМІ, переплутавши її з іншою актрисою — Барбарою Рильською.

Як виглядала Барбара Брильська тоді і зараз

Але актриса вийшла на зв’язок та заявила, що з нею все добре. Нині вона більше часу присвячує своїм рідним та у медійному просторі практично не з’являється.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актриса "Службового роману" Немоляєва. Вона отримувала нагороду із рук Путіна.