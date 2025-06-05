Унизила Путина и жестко "прошлась" по россиянам: где сейчас и как выглядит звезда "Иронии судьбы" Брыльска

Актриса давно не снимается в кино и посвящает время близким

Звезда советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" Барбара Брыльска, как и ее коллега по фильму Лия Ахеджакова, осудили российскую агрессию. Актриса, сыгравшая Надю в культовой киноленте, давно не посещает Россию и жестко высказалась в адрес ее граждан.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Барбара Брыльска, ведь сегодня, 5 июня, актрисе исполнилось 84 года. Мы узнали, что она говорит о войне.

Барбара Брыльска — что о ней известно

Известная советская актриса родилась в 1941 году в местечке Скотники города Лодзь в Польше. Карьеру в кино Барбара начала с 15 лет, сыграв в фильме "Галоши счастья" эпизодическую роль.

Барбара Брыльска в молодости

Затем Брыльска окончила Лодзинскую высшую театральную школу, а в 1967 году — Варшавскую высшую школу театра, кино и телевидения. Первой крупной работой Барбары в кино стала роль в фильме "Их будний день", затем она появилась в кинолентах "Фараон" и "Анатомия любви".

Барбара Брыльска с 15 лет начала играть в кино

Но всенародную любовь и признание Брыльской принесла роль Надежды в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром", которая стала культовой, а пересматривать фильм в канун Нового года стало настоящей традицией. За эту роль Барбара получила Государственную премию СССР.

Барбара Брыльска в фильме "Ирония судьбы"

Как сейчас выглядит Барбара Брыльска и говорит ли о войне

Любимица миллионов зрителей Барбара Брыльска давно живет в Варшаве и не снимается в кино. Свою позицию касательно действий России актриса высказала еще в 2015 году, и за отстаивания правды стала для россиян "неудобной". Ее даже хотели вырезать из комедии "Ирония судьбы", а также предлагали заменить ее лицо с помощью искусственного интеллекта. Но подобные идеи вызвали только насмешки.

Барбара Брыльска обидела Путина и россиян

После аннексии Крыма Барбара в интервью программе "Светская жизнь" заявила, что не намерена посещать оккупированный полуостров. Также актриса заявила, что очень любила Путина, но он разбил ей сердца, поэтому она посоветовала ему "встать на колени".

Ей пытались доказать, что это в Украине пропаганда, но Брыльска не согласилась: "У вас – ваша пропаганда, у нас – наша. Но я имею семью, имею друзей, и я за правду. А если не знаю ее – то значит, умру глупой".

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, польская актриса также осудила агрессию и жестко высказалась о россиянах. По словам Брильской, в России люди живут в бедности, все кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а в другие города даже страшно приезжать.

Барбара Брыльска поддержала Украину в войне

"Остальные люди посмотрите, как живут… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", — отметила Барбара.

Как выглядит сейчас Барбара Брыльска

Она также добавила, что обычные россияне "живут в г*вне, пока элита борется за власть".

Кроме того, звезда "Иронии судьбы" поддерживает свою коллегу Лию Ахеджакова, которая, живя в РФ, не боится открыто выражать свою поддержку родной Украине. Барбара посоветовала ей оттуда нужно уезжать, назвав россиян "проклятыми Богом" людьми.

"Они не дадут ей жизнь, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно ехать и бороться, как мы", — сказала Брыльска.

Барбара Брыльска жестко высказалась о россиянах

Такие высказывания вызвали у россиян негодование, но Барбара отметила, что давно не приезжает в Россию и не намерена туда возвращаться. А в январе 2025 года звезду "Иронии судьба" случайно похоронили многие СМИ, перепутав ее с другой актрисой — Барбарой Рыльской.

Как выглядела Барбара Брыльска тогда и сейчас

Но актриса вышла на связь и заявила, что с ней все хорошо. Сейчас она больше времени посвящает своим родным и в медийном пространстве практически не появляется.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне актриса "Служебного романа" Немоляева. Она получала награду из рук Путина.