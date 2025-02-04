Победила рак, ушла из кино и живет в одиночестве: как изменилась советская актриса Крючкова и что говорит о войне

Личная жизнь Крючковой не сложилась, а ее дети и внуки живут за границей

Звезда советских фильмов Светлана Крючкова, как и Ирина Муравьева из фильма "Москва слезам не верит", ушла из кинематографа несколько лет назад, хотя продолжает заниматься творчеством. В этом году артистке исполнился 75 лет, но ей пришлось пережить серьезные проблемы со здоровьем.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась известная актриса Светлана Крючкова и почему больше не снимается в фильмах. Мы узнали, говорит ли она о войне в Украине.

Чем известна Светлана Крючкова

Актриса Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе в семье военнослужащего. Но знания поехала получать в столицу России. Светлана мечтала стать актрисой, поэтому поступила в Школу-студию МХАТ, а после получения диплома начала работать в Московском Художественном театре.

Светлана Крючкова в молодости

Параллельно с игрой в театре, Крючкова начала сниматься в фильмах. Дебютной ее ролью стала Нелли Леднева в киноленте "Большая перемена". Всего на счету актрисы более 130 киноработ, среди которых: "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Утомлённые солнцем", "Царская охота", "Сонька — Золотая Ручка".

Светлана Крючкова в фильме "Не может быть"

Многим Светлана Крючкова могла запомниться ролью Зинаиды в комедии "Не может быть", а также ролью колоритной тети Песи в сериале "Ликвидация". Однако после 2019 года актриса перестала сниматься в кино и отклоняла предложения режиссеров из-за проблем со здоровьем.

Светлана Крючкова в роли тети Пёси

Как изменилась Светлана Крючкова, где сейчас и говорит ли о войне

Советская актриса в одном из интервью рассказала, что в 2015 году узнала, что у нее онкологическое заболевание, и обнаружить его помог кот Светланы. По ее словам, домашний питомец стал все время сидеть у нее на груди, поэтому она решила пройти обследование. Врачи провели ей биопсию и нашли в легких опухоль размером с ладонь.

Светлана Крючкова переборола рак

"Мне кот жизнь спас. Они же чувствуют болезнь, сразу начинают там рыться, мурчать, урчать", — уверена актриса.

Светлана призналась, что была шокирована, узнав о страшном диагнозе и начала готовиться к худшему. Актриса купила погребальное платье, написала прощальные письма и даже составила завещание. Но коллеги убедили ее пройти лечение в Германии и собрали необходимую сумму. Крючковой удалили опухоль, назначили химиотерапию, и болезнь отступила. Уже девять лет российская актриса находится в стойкой ремиссии.

Светлана Крючкова ушла из кино

От кино Светлана отказалась из-за проблем со здоровьем, но по-прежнему активна в работе. Крючкова играет в театре и пишет книги.

Личная жизнь у нее не сложилась. Первый муж ревновал актрису к успеху, второй — к сыну, а от третьего Крючкова ушла спустя 25 лет брака, потому что отношения "изжили себя". Сейчас звезда советского кино остается в России, живет в одиночестве, поскольку ее сыновья давно выехали за границу. У Крючковой уже три внука, но видится она с ними только по видеосвязи.

Светлана Крючкова живет в России и молчит о войне

Что касается войны, то актриса, как и многие российские известные личности, заняла молчаливую позицию. Публично она не делала никаких заявлений касательно так называемой "СВО".

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