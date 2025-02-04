Перемогла рак, пішла з кіно та живе на самоті: як змінилася радянська акторка Крючкова і що говорить про війну

Особисте життя Крючкової не склалося, а її діти та онуки живуть за кордоном

Зірка радянських фільмів Світлана Крючкова, як і Ірина Муравйова із фільму "Москва сльозам не вірить", пішла з кінематографа кілька років тому, хоча продовжує займатися творчістю. Цього року артистці виповнилося 75 років, але їй довелося пережити серйозні проблеми зі здоров’ям.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася відома акторка Світлана Крючкова та чому більше не знімається у фільмах. Ми дізналися, чи говорить вона про війну в Україні.

Чим відома Світлана Крючкова

Акторка Світлана Крючкова народилася 22 червня 1950 року у Кишиневі у родині військовослужбовця. Але знання поїхала здобувати до столиці Росії. Світлана мріяла стати акторкою, тому вступила до Школи-студії МХАТ, а після отримання диплома почала працювати у Московському Художньому театрі.

Світлана Крючкова у молодості

Паралельно з грою у театрі, Крючкова почала зніматися у фільмах. Дебютною її роллю стала Неллі Лєднєва у кінострічці "Велика зміна". Загалом на рахунку актриси понад 130 кіноробіт, серед яких: "Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона", "Втомлені сонцем", "Царське полювання", "Сонька — Золота Ручка".

Світлана Крючкова у фільмі "Не може бути"

Багатьом Світлана Крючкова могла запам’ятатися роллю Зінаїди у комедії "Не може бути", а також роллю колоритної тітки Песи у серіалі "Ліквідація". Однак після 2019 року актриса перестала зніматися в кіно та відхиляла пропозиції режисерів через проблеми зі здоров’ям.

Світлана Крючкова у ролі тітки Пеи

Як змінилася Світлана Крючкова, де зараз і чи говорить про війну

Радянська акторка в одному з інтерв’ю розповіла, що у 2015 році дізналася, що має онкологічне захворювання, і виявити його допоміг кіт Світлани. За її словами, домашній улюбленець почав весь час сидіти у неї на грудях, тому вона вирішила пройти обстеження. Лікарі провели їй біопсію і знайшли у легенях пухлину розміром із долоню.

Світлана Крючкова переборола рак

"Мені кіт життя врятував. Вони ж відчувають хворобу, одразу починають там сідати, мурчати, ", — впевнена актриса.

Світлана зізналася, що була шокована, дізнавшись про страшний діагноз і почала готуватися до найгіршого. Акторка купила похоронну сукню, написала прощальні листи й навіть склала заповіт. Але колеги переконали її пройти лікування у Німеччині та зібрали необхідну суму. Крючковій видалили пухлину, призначили хіміотерапію, і хвороба відступила. Вже дев’ять років російська актриса перебуває у стійкій ремісії.

Світлана Крючкова пішла з кіно

Від кіно Світлана відмовилася через проблеми зі здоров’ям, але, як і раніше, вона активна в роботі. Крючкова грає у театрі та пише книжки.

Особисте життя у неї не склалося. Перший чоловік ревнував актрису до успіху, другий — до сина, а від третього Крючкова пішла через 25 років шлюбу, бо стосунки "зжили себе". Наразі зірка радянського кіно залишається в Росії, живе на самоті, оскільки її сини давно виїхали за кордон. У Крючкової вже три онуки, але бачиться вона з ними лише по відеозв’язку.

Світлана Крючкова живе в Росії та мовчить про війну

Що стосується війни, то актриса, як і багато російських відомих особистостей, зайняла мовчазну позицію. Публічно вона не робила жодних заяв щодо так званої "СВО".

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