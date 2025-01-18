Была первой красавицей СССР, а после пластики ее не узнать: как изменилась "Мэри Поппинс" Андрейченко

Актриса утверждает, что старается стареть естественно

Известные артисты часто прибегают к современной медицине и стараются "омолодить" внешность с помощью пластических операций. Но не всегда результат оправдывает ожидания. Звезде фильма "Москва слезам не верит" Вере Алентовой такие процедуры испортили лицо, теперь ее не узнать, как и главную героиню фильма "Мэри Поппинс, до свиданья" Наталью Андрейченко.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась советская актриса и где она сейчас. Мы узнали, что пишут о ее пластических операциях.

Чем прославилась актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко родилась в 1956 году в Москве и с детских лет увлекалась творчеством. После школы она хотела стать студенткой театрального училища им. М. Щепкина, но попытка провалилась и Андрейченко поступила во ВГИК.

Наталья Андрейченко в молодости

В кино Наталья дебютировала в 1975 году в фильме "От зари до зари" на втором курсе, но актерский успех ей принесла кинокартина "Сибириада". А самым большим ее прорывом в карьере стала роль Мэри Поппинс в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!".

Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс

Ее фильмография насчитывает около 40 кинолент, среди которых: "Коней на переправе не меняют", "Военно-полевой роман", "Тихий Дон". В 1986 году Андрейченко вышла замуж и в 1991 — эмигрировала в США.

Как изменилась Наталья Андрейченко и где сейчас

Около 20 лет советская актриса прожила в США, в 2005 году после развода она вернулась в Россию, а затем перебралась в Мексику. Андрейченко начала практиковать сыроедение и увлекаться духовными практиками. Сейчас она готовится выпустить свои мемуары, и для озвучивания книги прилетела в Москву.

Как изменилась Наталья Андрейченко

В СССР Наталью Андрейченко назвали "первой красавицей", она обладала миловидной внешностью и харизмой. Но сейчас поклонников пугают изменения в ее внешности.

В СМИ пишут, что "Мэри Поппинс" переборщила с пластикой, на одном из снимков, опубликованных в сети, видно, что лицо Андрейченко сильно похудело и обвисло. Актриса говорит, что предпочитает стареть естественно и не боится показывать свои морщины.

Наталью Андрейченко подозревают в проведении пластических операций

Пластический хирург Сергей Свиридов, посмотрев фотографии знаменитости, отметил, что она все же проводила пластику и косметологические инъекции. По словам эксперта, Наталья делала подтяжку лба и средней части лица, а западания, которые виднеются на ее кожи — результат атрофии. А причиной такого явления может быть уменьшение жировой ткани из-за некачественного выполнения эндоскопической подтяжки.

Как сейчас выглядит Наталья Андрейченко

Также хирург считает, что Наталья делала контурную пластику, то есть инъекции филлерами. Об этом говорят большие объемы кожи в области скул и губ.

Наталья Андрейченко живет в Мексике

"Телеграф" писал ранее, как изменилась предательница Анна Асти после пластики и "уколов красоты". Артистка накачала жир в бедра и сделала грудь.