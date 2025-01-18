Була першою красунею СРСР, а після пластики її не впізнати: як змінилася "Мері Поппінс" Андрійченко

Актриса стверджує, що намагається старіти природно

Відомі артисти часто вдаються до сучасної медицини та намагаються "омолодити" зовнішність за допомогою пластичних операцій. Але не завжди результат виправдовує очікування. Зірці фільму "Москва сльозам не вірить" Вірі Алентовій такі процедури зіпсували обличчя, тепер її не впізнати, як і головну героїню фільму "Мері Поппінс до побачення" Наталію Андрійченко.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася радянська актриса та де вона зараз. Ми дізналися, що пишуть про її пластичні операції.

Яу актриса Наталія Андрійченко стала відомою

Актриса Наталія Андрійченко народилася 1956 року в Москві й з дитинства захоплювалася творчістю. Після школи вона хотіла стати студенткою театрального училища ім. М. Щепкіна, але спроба провалилася й Андрійченко надійшла до ВДІКу.

Наталія Андрійченко у молодості

У кіно Наталія дебютувала у 1975 році у фільмі "Від зорі до зорі" на другому курсі, але акторський успіх їй принесла кінокартина "Сибіріада". А найбільшим її проривом у кар’єрі стала роль Мері Поппінс у фільмі "Мері Поппінс, до побачення!"

Наталія Андрійченко в ролі Мері Поппінс

Її фільмографія налічує близько 40 кінострічок, серед яких: "Конів на переправі не змінюють", "Військово-польовий роман", "Тихий Дон". У 1986 році Андрійченко вийшла заміж і 1991 року — емігрувала до США.

Як змінилася Наталія Андрійченко і де зараз

Близько 20 років радянська актриса прожила в США, а у 2005 році після розлучення вона повернулася до Росії, а потім перебралася до Мексики. Андрійченко почала практикувати сироїдіння та захоплюватися духовними практиками. Зараз вона готується випустити свої мемуари й для озвучування книги прилетіла до Москви.

Як змінилася Наталія Андрійченко

У СРСР Наталю Андрійченко назвали "першою красунею", вона мала миловидну зовнішність і харизму. Але зараз шанувальників лякають зміни у її зовнішності.

У ЗМІ пишуть, що "Мері Поппінс" переборщила з пластикою, на одному зі знімків, опублікованих у мережі, видно, що обличчя Андрійченко сильно схудло та обвисло. Актриса каже, що вважає за краще старіти природно і не боїться показувати свої зморшки.

Наталію Андрійченко підозрюють у проведенні пластичних операцій

Пластичний хірург Сергій Свиридов, подивившись фотографії знаменитості, зазначив, що вона все ж таки проводила пластику та косметологічні ін’єкції. За словами експерта, Наталя робила підтяжку чола та середньої частини обличчя, а западання, що видніються на її шкірі, — результат атрофії. А причиною такого явища може бути зменшення жирової тканини через неякісне виконання ендоскопічної підтяжки.

Як зараз виглядає Наталія Андрійченко

Також хірург вважає, що Наталя робила контурну пластику, тобто ін’єкції філерами. Про це говорять великі обсяги шкіри в області вилиць та губ.

Наталія Андрійченко живе у Мексиці

"Телеграф" писав раніше, як змінилася зрадниця Анна Асті після пластики та "уколів краси". Артистка накачала жир у стегна і зробила груди.