Зачіска та сама, а обличчя невпізнанне: як після пластики змінився "Казанова" російської сцени Леонтьєв

Пишуть, що свої пластичні операції Леонтьєв проводив у американських лікарів

Багато зірок російської сцени підозрюють у проведенні пластичних операцій, внаслідок яких вони змогли "омолодитися". Путіністка Ірина Аллєгрова заперечує, що лягала під ніж хірурга, хоча її обличчя помітно змінилося, як і зовнішність головного "Казанови" Валерія Леонтьєва.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким виконавець, який має українське коріння, був у молодості і як виглядає зараз. Ми дізналися, що говорять про пластичні операції Валерія Леонтьєва.

Як Валерій Леонтьєв виглядав у молодості

Співак Валерій Леонтьєв розпочав музичну кар’єру в 70-х роках, і завдяки своєму артистизму, зовнішності та яскравим вбранням став одним із секс-символів російської естради.

Валерій Леонтьєв у молодості

Головною його "фішкою" була пишна шевелюра, від якої він не відмовився навіть у 75-річному віці. Зараз артист, як пишуть російські ЗМІ, часто перебуває в Америці й мовчить про війну, хоча його мати була родом із Запорізької області.

Кажуть, що саме в Америці Валерій Леонтьєв і проводив свої пластичні операції і є рекордсменом за кількістю "омолоджувальних" процедур серед чоловіків у російському шоубізнесі.

Леонтьєва називають рекордсменом за кількістю "омолоджувальних" процедур

Першу підтяжку обличчя Казанова зробив ще на початку 90-х років за кордоном, оскільки в Росії про такі процедури ще мало хто чув. Потім він замінив зуби на кераміку. Сам Леонтьєв цього не підтверджує.

Як Валерій Леонтьєв змінився і що говорять про його "омолодження"

Але останніми роками, судячи зі змін у зовнішності, Леонтьєв веде активну боротьбу зі старінням. У 2024 році знайомі артиста розповіли, що головному "Казанові" естради довелося робити нові пластичні операції через невдалу блефаропластику (зміну форми повік, розріз очі), проведену у 2000-х роках.

Валерій Леонтьєв став невпізнанним після пластики

Пластичний хірург Гайк Бабаян вважає, що Леонтьєв колов собі в лоб ботокс, робив підтяжку нижньої частини обличчя та філери в губи. А лікар-косметолог Марта Орлова висловила думку, що співак видалив грудки Біша — жирові відкладення в області щік і робив ліпофілінг, тобто за допомогою свого жиру, взятого з інших частин тіла, додавав об’єм у вилиці, нососльозні та носогубні складки, щоб надати обличчю більш молодий вигляд.

Валерій Леонтьєв не заперечує і не підтверджує пластику обличчя

Сам Леонтьєв не приховував своїх шрамів на обличчі, але ніяк не коментував чутки про свої операції. Згідно з останньою інформацією, через проблеми зі здоров’ям Валерій Леонтьєв практично не виходить на сцену і, крім нещодавньої операції на очах, переніс ще одну на коліні.

Як зараз виглядає Валерій Леонтьєв

"Телеграф" писав раніше, як змінилася зрадниця Анна Асті після пластики та "уколів краси". Артистка накачала жир у стегна і зробила груди.