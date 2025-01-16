Прическа прежняя, а лицо неузнаваемое: как после пластики изменился "Казанова" российской сцены Леонтьев

Пишут, что свои пластические операции Леонтьев проводил у американских врачей

Многих звезд российской сцены подозревают в проведении пластических операций, за счет которых они смогли "омолодиться". Путинистка Ирина Аллегрова отрицает, что ложилась под нож хирурга, хотя ее лицо заметно изменилось, как и внешность главного "Казановы" Валерия Леонтьева.

"Телеграф" решил выяснить, каким исполнитель, имеющий украинские корни, был в молодости и как выглядит сейчас. Мы узнали, что говорят о пластических операциях Валерия Леонтьева.

Как Валерий Леонтьев выглядел в молодости

Певец Валерий Леонтьев начал музыкальную карьеру в 70-х годах, и благодаря своему артистизму, внешности и ярким нарядам стал одним из секс-символов российской эстрады.

Валерий Леонтьев в молодости

Главной его "фишкой" была пышная шевелюра, от которой он не отказался даже в 75-летнем возрасте. Сейчас артист, как пишут российские СМИ, часто находится в Америке и молчит о войне, хотя его мама была родом из Запорожской области.

Говорят, что именно в Америке Валерий Леонтьев и проводил свои пластические операции и является рекордсменом по числу проведенных "омолаживающих" процедур среди мужчин в росссийском шоу-бизнесе.

Леонтьева называют рекордсменом по числу "омолаживающих" процедур

Первую подтяжку лица "Казанова" сделал еще в начале 90-х годов за границей, поскольку в России о таких процедурах еще мало кто слышал. Потом он заменил зубы на керамику. Сам Леонтьев этого не подтверждает.

Как Валерий Леонтьев изменился и что говорят о его "омоложении"

Но в последние годы, судя по изменениям во внешности, Леонтьев ведет активную борьбу со старением. В 2024 году знакомые артиста рассказали, что главному "Казанове" эстрады пришлось делать новые пластически операции из-за неудачной блефаропластики (изменение формы век, разреза глаза), проведенной в 2000-х годах.

Валерий Леонтьев стал неузнаваемым после пластики

Пластический хирург Гайк Бабаян считает, что Леонтьев колол себе в лоб ботокс, делал подтяжку нижней части лица и филлеры в губы. А врач-косметолог Марта Орлова выразила мнение, что певец удалил комки Биша — жировые отложения в области щек и делал липофилинг, то есть с помощью своего жира, взятого с других частей тела, добавлял объем в скулы, в носослезные и носогубные складки, чтобы придать лицу более молодой вид.

Валерий Леонтьев не отрицает и не подтверждает пластику лица

Сам Леонтьев не скрывал свои шрамы на лице, но никак не комментировал слухи о своих операциях. Согласно последней информации, из-за проблем со здоровьем Валерий Леонтьев практически не выходит на сцену и помимо недавней операции на глазах, перенес еще одну на колене.

Как сейчас выглядит Валерий Леонтьев

"Телеграф" писал ранее, как изменилась предательница Анна Асти после пластики и "уколов красоты". Артистка накачала жир в бедра и сделала грудь.