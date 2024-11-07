Изменил Мелании с порнозвездой и поплатился: как сейчас выглядит экс-любовница Трампа Сторми Дэниелс

Политик "заставил" девушку молчать за 130 тысяч долларов

Личная жизнь Дональда Трампа не раз становилась поводом для обсуждений. Его трудно назвать образцовым семьянином, ведь находясь в браке, он неоднократно заводил романы на стороне. Одним из самых резонансных эпизодов стала его измена Мелании с бывшей порнозвездой Сторми Дэниелс.

Однако скрыть эту историю Дональд Трамп не смог. Скандал стал достоянием общественности во время громкого судебного процесса, получившего название "hush money" или "деньги за молчание". Речь шла о выплате в размере 130 тысяч долларов, которую он передал Сторми Дэниелс, пытаясь сохранить их связь в тайне.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит бывшая любовница Трампа. Сегодня Сторми исполнилось 47 лет.

Секс со Сторми Дэниелс

Стефани Клиффорд (настоящее имя звезды) родилась в 1979 году в штате Луизиана. С 17 лет работала стриптизершей и уже имела большой опыт съемок в фильмах 18+. С 2004 года Сторми начинает сама заниматься режиссурой и написанием сценариев для порнофильмов.

Сторми Дэниелс в 2006 году. Фото: Getty Images

Познакомилась с будущим президентом США, по словам самой Сторми, она в 2006 году. Тогда Трамп и не думал о Белом доме — он был успешным предпринимателем и харизматичным ведущем популярных телешоу.

Первая встреча Сторми и Дональда состоялась на благотворительном турнире по гольфу на озере Тахо, на границе штатов Калифорния и Невада. Тогда женатый на Мелании мужчина пригласил порноактрису к себе в номер на ужин, где между парой и произошел интим.

Дональд Трамп познакомился с порноактрисой в 2006 году

Трамп заплатил Сторми немалую сумму и "влип"

В январе 2018 года газета Wall Street Journal сообщила, что в октябре 2016 года, за месяц до победы Дональда Трампа на выборах президента США, его адвокат Майкл Коэн выплатил Дэниелс 130 тысяч долларов "за молчание".

Хотя выплата, как такова, не карается законом, была допущена одна ошибочная деталь — транзакцию оформили как плату за "судебные издержки", а это, в свою очередь, может быть расценено как фальсификация финансовых документов, что квалифицируется как уголовное преступление.

Как сейчас выглядит Сторми Дэниелс

Сторми Дэниелс в 2024 году. Фото: Getty Images

Актриса празднует Хэллоуин 2024. Фото: Getty Images

Суд над Трампом и перенесение приговора

В мае 2024 года Сторми дала показания, утверждая, что состояла в сексуальной связи с Трампом в 2006 году, и получила от него 130 тысяч долларов за молчание об интиме. Сам Трамп категорически не признает себя виновным как в фальсификации деловой документации, так и в том, что спал со звездой порно.

Судебная зарисовка допроса Сторми Дэниелс. Фото: bbc.com

В конце мая Дональда Трампа признали виновным. Вынесения приговора по делу выплат порнозвезде отложили на вторник, 26 ноября.