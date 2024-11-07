Зрадив Меланію з порнозіркою і поплатився: як зараз виглядає екскоханка Трампа Стормі Деніелс (фото)

Політик "змусив" дівчину мовчати за 130 тисяч доларів

Особисте життя Дональда Трампа неодноразово ставало приводом для обговорень. Його важко назвати зразковим сім'янином, адже перебуваючи у шлюбі, він неодноразово заводив романи на стороні. Одним із найрезонансніших епізодів стала його зрада Меланії з колишньою порнозіркою Стормі Деніелс.

Однак приховати цю історію Дональд Трамп не зміг. Скандал став надбанням громадськості під час гучного судового процесу, який отримав назву "hush money" або "гроші за мовчання". Йшлося про виплату у розмірі 130 тисяч доларів, яку він передав Стормі Деніелс, намагаючись зберегти їхній зв'язок у таємниці.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, як виглядає колишня коханка Трампа. Сьогодні Стормі виповнилося 47 років.

Секс зі Стормі Деніелс

Стефані Кліффорд (справжнє ім’я зірки) народилася 1979 року в штаті Луїзіана. З 17 років працювала стриптизеркою та вже мала великий досвід зйомок у фільмах 18+. З 2004 року Стормі починає сама займатися режисурою та написанням сценаріїв для порнофільмів.

Стормі Деніелс у 2006 році. Фото: Getty Images

Познайомилася з майбутнім президентом США, за словами самої Стормі, вона у 2006 році. Тоді Трамп і не думав про Білий дім — він був успішним підприємцем та харизматичним ведучим популярних телешоу.

Перша зустріч Стормі та Дональда відбулася на благодійному турнірі з гольфу на озері Тахо, на кордоні штатів Каліфорнія та Невада. Тоді одружений на Меланії чоловік запросив порноакторку до себе в номер на вечерю, де між парою і стався інтим.

Дональд Трамп познайомився з порноакторкою у 2006 році

Трамп заплатив Стормі чималу суму і "влип"

У січні 2018 року газета Wall Street Journal повідомила, що у жовтні 2016 року, за місяць до перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, його адвокат Майкл Коен виплатив Деніелс 130 тисяч доларів "за мовчання".

Хоча виплата, як така, не карається законом, було допущено одну помилкову деталь — транзакцію оформили як плату за "судові витрати", а це, своєю чергою, може бути розцінено як фальсифікація фінансових документів, що кваліфікується як кримінальний злочин.

Як зараз виглядає Стормі Деніелс

Стормі Деніелс у 2024 році. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Актриса святкує Геловін 2024. Фото: Getty Images

Суд над Трампом та перенесення вироку

У травні 2024 року Стормі дала свідчення, стверджуючи, що була в сексуальному зв’язку з Трампом у 2006 році, і отримала від нього 130 тисяч доларів за мовчання про інтим. Сам Трамп категорично не визнає себе винним як у фальшуванні ділової документації, так і в тому, що спав із зіркою порно.

Судова замальовка допиту Стормі Деніелс. Фото: bbc.com

Наприкінці травня Дональда Трампа визнали винним. Винесення вироку у справі виплат порнозірці відклали на вівторок, 26 листопада.