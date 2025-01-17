Пластика изуродовала ее: как сейчас выглядит Герда из "Снежной королевы" и "единоросска" Елена Проклова

Актриса, выступившая за убийства украинцев, вся в ботоксе

Российская актриса Елена Проклова, известная благодаря ролям в фильмах "Снежная королева" (1966), "Переходный возраст" (1968), "Гори, гори, моя звезда" (1969), была популярна в Украине, но теперь она стала путинисткой и поддерживает агрессию России. Артистка превратилась во "вторую Успенскую" с неудачной пластикой лица.

Сейчас Прокловой 71 год. Она больше не снимается в кино, но гастролирует по стране-оккупантке с театральными спектаклями. Любительница российского диктатора Путина решила не стареть и стала любимой клиенткой косметологов и пластических хирургов.

Какие операции делала Елена Проклова

Инъекции гиалуроновой кислоты и ботокса, блефаропластика (пластика век), а также, по слухам, круговая подтяжка лица заметно изменили внешность Елены Прокловой. Из-за хирургических вмешательств актриса утратила свою индивидуальность и совсем не стала выглядеть моложе, а даже наоборот — изуродовала себя.

Однажды путинистка вспоминала, как напугала своего пластического хирурга. После второй операции, сделанной в 45 лет, Проклова нарушила запрет врача трогать швы: "А у меня репетиция. Я размотала бинты, взяла пинцет, сняла все швы, наложила макияж. И в таком виде я пошла к доктору. Он пришел в ужас. Так делать нельзя".

Как сейчас выглядит путинистка Елена Проклова

Что говорит Елена Проклова о войне в Украине

Известно, что с 2003 года актриса состоит в пропутинской партии "Единая Россия". Она выступила за аннексию украинского Крыма, участвовала в пропагандистских мероприятиях, а также поддержала полномасштабное вторжение России в Украину. Находится в базе "Миротворец".

"Я никогда свою страну не покину. Я патриот и всегда буду за Россию. Мне непонятно, как можно, даже если что-то не нравится, взять и уехать. Ради материальной выгоды? Тогда этих людей мне просто жаль", — заявила путинистка, комментируя отъезд антивоенных коллег из страны-террористки.

7 января 2023 года Елена Проклова была внесена в санкционный список Украины как лицо, "которое публично призывает к агрессивной войне, оправдывает и признает законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Ранее мы писали, как неудачная пластика изуродовала Анастасию Вертинскую. Из-за этого она лишилась ролей в кино.